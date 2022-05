Notre visage est composé de 43 muscles faciaux. Ces muscles redessinent sa forme et donnent à notre peau sa tonicité. Pourtant, ils sont très peu sollicités et perdent leur fermeté peu à peu. C’est pour cette raison qu’il est conseillé d’effectuer un massage du visage régulièrement. Mais quels sont les bienfaits apportés par ce massage ? Focus !

Pourquoi faire un massage du visage régulièrement ?

Le massage du visage est l’un des gestes de beauté à adopter. Il peut être effectué auprès d’un salon de massage, chez une esthéticienne ou bien à la maison. Voici les avantages qu’il apporte.

Le massage facial rétablit la circulation sanguine

Pendant la nuit, lorsque nous dormons, la circulation du sang est ralentie. En conséquence, notre visage se gonfle au réveil et devient plus terne. Ainsi, en le massant, il retrouve son éclat et sa souplesse car le massage permet de rétablir la circulation du sang.

Le massage du visage est un geste anti-âge très efficace

Le massage facial aide à lifter le visage en lissant les traits et en remontant les muscles qui le composent. Il s’agit donc d’un moyen très efficace pour repeupler, raffermir votre peau et ainsi ralentir le vieillissement. De plus, lorsqu’il est accompagné de soins adaptés, il peut éliminer les rides facilement.

Le massage aide à relâcher les tensions

Le visage est la zone la plus sensible de notre corps. Il peut accumuler facilement les tensions que nous subissons au quotidien. Mais grâce au massage facial, nous retrouverons facilement notre bien-être, ce qui nous permet de relâcher facilement les tensions. Il s’agit donc d’un excellent moyen pour lutter contre la fatigue, le stress, etc.

A noter que le massage facial améliore également la qualité de votre teint.

Le massage du visage s’effectue toujours sur une peau propre et bien hydratée. Alors, avant de faire votre massage à la maison, préparez votre peau. D’ailleurs, voici quelques soins de visage à faire chez soi.

Quant aux produits que vous utilisez, vous pouvez vous servir d’une huile ou d’un sérum disponible auprès de votre magasin de produits cosmétiques habituels. Et pour les accessoires, vous pouvez vous servir d’un rouleau de massage si vous le souhaitez.

Pour faire votre massage à la maison :

Faites chauffer le produit utilisé entre vos mains,

Massez un à un avec vos doigts toutes les parties de votre visage (le front, le menton, le contour des yeux, la mâchoire, les oreilles, etc.)

Faire un massage du visage auprès d’un professionnel : quels intérêts ?

Le massage du visage réalisé auprès d’un professionnel est toujours complet. En effet, il va au -delà de l’application de simples soins hydratant. En général, il inclut également un nettoyage de l’épiderme, une analyse de la peau, une exfoliation, une extraction, un masque et un sérum, etc. Et pour être plus efficace, il est même combiné à l’utilisation de technologies esthétiques professionnelles.

Mais en effectuant votre massage facile auprès d’un professionnel, vous bénéficierez également d’un conseil d’expert tel que le choix du fond de teint pour peau grasse par exemple.