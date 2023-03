Bien plus que de simples danses, les danses latines sont de véritables outils de sociabilité imprégnés de plusieurs histoires. Elles nécessitent, entre autres, de l’agilité, de l’élégance ou encore de la sensualité.

De plus, elles sollicitent de nombreux muscles du corps, ce qui est parfait pour se forger une jolie silhouette tout en apprenant à danser. Focus dans cet article sur ces danses qui peuvent aussi bien être pratiquées par des adultes que par des enfants.

Qu’est-ce qu’une danse latine ?

Citées parmi les danses les plus appréciées au monde, les danses latines sont des danses folkloriques, de salon, sportives ou sensuelles originaires d’Amérique Latine. Elles sont très complètes et constituent pour la majorité d’entre elles un mélange de plusieurs styles de danse, voire un métissage entre plusieurs sortes de culture (cultures africaine, espagnole, créole, antillaise…). Les plus connues d’entre elles sont la Salsa, la Rumba, la Samba ou encore le Cha-cha-cha. Il en est de même du Paso Doble, de la Kizumba, du Mambo, de la Bachata ainsi que du Jive.

Par ailleurs, puisque ces danses sont généralement très rythmées en plus d’être complexes, il est recommandé de les pratiquer avec des tenues ou des chaussures de danse conçues spécialement pour elles. Pour bien les maîtriser, il suffit de s’inscrire à des cours d’initiation ou de se faire encadrer par des professionnels, voire des danseurs de compétition.

Quelles chaussures porter pour bien pratiquer les danses latines ?

Les chaussures à porter pour bien pratiquer les danses latines sont légion. Les plus recommandées d’entre elles sont les chaussures à talons qui doivent notamment être flexibles, légères, confortables ou être bien rembourrées pour non seulement protéger les pieds, mais offrir également des sensations de bien-être. Elles se déclinent en plusieurs versions et celles dont les talons ne mesurent pas plus de 7,5 centimètres doivent être privilégiées par les danseuses débutantes. En effet, ces chaussures sont parfaites pour les amener à avoir un bon équilibre en dehors du fait qu’elles sont également conçues pour leur permettre d’être beaucoup plus à l’aise.

D’autre part, en ce qui concerne les danseuses expérimentées, elles peuvent opter pour les chaussures de danse latine ayant de hauts talons, voire se tourner vers celles possédant des talons à aiguilles. Quant aux hommes, une chaussure de danse latine avec des talons bas leur conviendra beaucoup mieux.

Comment choisir les chaussures de danse latine ?

Pour bien choisir les chaussures de danse latine, vous devez particulièrement tenir compte de votre pointure, de l’anatomie de vos pieds ou encore des matériaux utilisés pour les concevoir.

La pointure

En vous référant à vos pointures habituelles pour bien choisir vos chaussures de danse latine, vous n’aurez aucune difficulté à trouver des chaussures qui vous iront à la perfection. Autrement dit, des chaussures qui ne seront ni trop serrées ni trop larges ou qui maintiendront vos chevilles comme cela se doit.

L’anatomie des pieds

Étant donné que les chaussures de danse latine existent en plusieurs modèles, il est nécessaire d’opter pour celles qui sont adaptées à la forme de ses pieds pour pratiquer les danses latines en toute sécurité. Ainsi, si vous possédez par exemple des pieds très fins, il faudra se tourner vers les chaussures ayant de petites ouvertures sur le devant, voire possédant des lacets pour éviter notamment les glissades.

Les matériaux

À l’époque actuelle, les matériaux les plus utilisés pour fabriquer les chaussures de danse latine sont le nubuck, le velours, le satin ou encore le cuir. Elles sont très appréciées pour leur qualité, permettent d’avoir des chaussures confortables, sont faciles à entretenir en plus de posséder une excellente longévité. Ainsi, elles sont celles sur lesquelles il faut miser pour réduire les risques de blessures de même que les transpirations qui sont souvent provoquées par les matières synthétiques.