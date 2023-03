Au printemps prochain, les tenues coordonnées seront très à la mode. C’est sans doute ce qui explique pourquoi les femmes craquent toutes pour cet ensemble Mango.

Avec cette tenue rayée, vous serez certaine d’être la plus stylée de toute la saison à venir.

Les femmes craquent toutes pour cet ensemble Mango rayé

Les tenues coordonnées feront sensation au printemps prochain

Si vous ne savez pas encore comment vous habiller lors du printemps prochain, ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout. Ainsi, il se trouve que les tenues coordonnées feront partie des grandes tendances à suivre tout au long de la saison à venir. Le ton sur ton va revenir sur le devant de la scène mode. Attention toutefois à choisir des teintes identiques. Si ces dernières sont plus claires ou plus foncées, ce sera le fashion faux pas assuré. Vous pourrez alors opter pour un total look jean ou encore un total look blanc.

Les ensembles seront aussi des tenues que vous pourrez porter sans avoir peur de faire une faute de goût. En choisissant un ensemble, vous serez certaine de ne pas vous tromper. Vous n’aurez plus à vous demander avec quel haut vous allez bien pouvoir porter ce pantalon et inversement. De quoi vous faire gagner un temps précieux tous les matins. Cela devait vous donner quelques idées la prochaine fois que vous déciderez d’aller faire les boutiques.

Vous aurez très envie de vous offrir cet ensemble Mango rayé

Vous avez bien compris que les tenues coordonnées seraient la grande tendance de la saison prochaine. Il ne vous reste donc plus qu’à trouver celle qui va vous plaire et correspondre à vos goûts vestimentaires. Vous serez alors certainement séduite par cet ensemble Mango. Ce dernier se compose d’une jupe longue et d’un pull. Ces deux vêtements affichent le même motif rayé.

Vous ne le savez peut être pas encore mais la marinière sera aussi très à la mode lors de la saison prochaine. Vous serez donc certaine de ne pas commettre de faute de goût. Cet ensemble affiche des coloris vert et blanc qui vont apporter un petit peu de couleur à votre style. Il s’agit alors d’un ensemble dans lequel vous serez parfaitement à l’aise. Ce dernier va d’ailleurs vous accompagner tout au long du printemps. Il ne vous reste plus qu’à décider comment vous allez l’accessoiriser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MANGO (@mango)

Tous nos conseils pour porter au mieux votre toute nouvelle tenue

Il se peut que vous ne sachiez pas encore comment vous allez faire pour accessoiriser votre ensemble Mango rayé. Heureusement pour vous, cela ne sera pas très compliqué. Ce dernier pourra facilement s’adapter à votre style et à vos goûts. Le vert est une couleur qui vous donnera bonne mine et mettra votre teint en valeur. Ainsi, si vous avez envie d’un style causal et décontracté, il vous suffira seulement de le porter avec une veste en jean et une paire de baskets blanches. C’est une tenue qui est parfaite pour la vie de tous les jours.

Il est également possible d’apporter une petite touche de sophistication à cette tenue. Pour ce faire, vous pourrez la mettre avec un blazer et une paire de chaussures à talon. Préférez une veste oversize qui sera très en vogue lors de la saison prochaine. Au printemps, vous devrez éviter les vêtements étriqués ou bien trop près du corps. De toute manière, une fois que vous aurez essayé cet ensemble, vous aurez envie de le mettre tous les matins. Il va très rapidement devenir l’un de vos indispensables pour le printemps qui arrive.