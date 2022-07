L’été est enfin là, et il est temps de se préparer à s’amuser au soleil. Avec toutes les nouvelles tendances en matière de maillots de bain, vous devez vous assurer que votre garde-robe est à jour afin de pouvoir aller à la plage en étant totalement éblouissante.

Les tendances en matière de maillot de bain pour femme changent constamment, et cet été ne fait pas exception. Cette année, les tendances sont toutes axées sur le confort et la polyvalence, la confiance et les couleurs, qu’il s’agisse d’un maillot une pièce ou d’un bikini.

Voici les tendances des maillots de bain pour femme pour cet été

Les maillots de bain une pièce

Les maillots une pièce sont de retour en force. Non seulement ils offrent une plus grande couverture qu’un bikini, mais ils peuvent aussi être portés avec des shorts ou des leggings taille haute pour un look athlétique qui convient aussi bien à la piscine qu’à la plage.

Les bikinis

Les bikinis font également un retour remarqué, mais dans des couleurs plus subtiles que les pastels des années précédentes. Cette saison, les bikinis seront disponibles en noir et blanc classiques ainsi que dans des couleurs plus sombres comme le bleu marine et le vert kaki.

Les maillots de bain deux-pièces

Si vous recherchez quelque chose de plus audacieux, nous vous suggérons un ensemble deux-pièces avec une culotte haute qui met en valeur vos jambes tout en couvrant le haut du corps.

La recherche du confort

On le sait, les femmes veulent se sentir à l’aise dans leur maillot de bain. Elles veulent que le tissu bouge avec leur corps et que les bretelles les soutiennent sans s’enfoncer dans la peau. C’est pourquoi le choix de nombreuses femmes se porte sur des maillots de bain avec des bretelles réglables et des matières douces qui n’irritent et ne pincent pas.

Se sentir en confiance

Les femmes veulent également se sentir en confiance dans leur maillot de bain, ce qui implique de trouver un style qui flatte leur silhouette et s’adapte bien à leurs formes. Si vous avez une forte poitrine ou si vous êtes plutôt ronde, vous pouvez rechercher un maillot avec une armature pour un meilleur soutien. Et si vous êtes grande ou petite, recherchez des costumes de bain qui s’adaptent à votre morphologie.

De la couleur

Enfin, cet été 2022, les couleurs vives des maillots de bain sont à l’honneur. Vous pourrez trouver du vert citron au rouge feu en passant par le bleu sarcelle, sur la plupart des plages aujourd’hui.

Si vous recherchez quelque chose de plus sophistiqué que ce dont nous avons parlé jusqu’à présent, essayez de porter un ensemble deux pièces ! Vous pouvez porter n’importe quelle combinaison de couleurs sur le haut et le bas ; assurez-vous simplement qu’ils soient bien assortis afin qu’ils ne se dépareillent pas lorsqu’ils sont portés ensemble.

Tant qu’il y aura des femmes qui voudront se sentir sexy à la plage ou à la piscine, les maillots de bain féminins continueront d’être populaires !