Connue pour son sens de la mode dans la série Emily in Paris, Lily Collins est également une experte en maquillage spécialement sur les rouge à lèvres.

Récemment, la jeune femme s’est affichée avec un superbe rouge à lèvres qui sera l’une des grandes tendances de l’hiver. Vous n’avez plus qu’à suivre son exemple !

La star d’Emily in Paris porte le rouge à lèvres le plus tendance de l’hiver

Lily Collins fait sensation avec son nouveau rouge à lèvres

Si le nom de Lily Collins ne vous rien, vous avez forcément déjà entendu parler de la série Netflix, Emily in Paris. C’est elle qui y tient le rôle principale. La jeune femme est passionnée de mode et porte toujours des tenues à la pointe de la mode. Mais, cette dernière s’intéresse également beaucoup à la beauté et au maquillage.

Récemment, Lily Collins s’est affichée sur son compte Instagram avec un rouge à lèvres super tendance. Il s’agit d’ailleurs de la couleur qui sera la plus prisée de tout l’hiver. La comédienne a alors craquée pour un coloris fuchsia, qui met en valeur sa peau claire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Réaliser le même make up que la comédienne

Si vous avez envie de reproduire le même maquillage que Lily Collins, ce n’est pas très compliqué. En effet, la comédienne a surtout mis l’accent sur sa bouche. Le reste de son visage n’est pas beaucoup maquillé. Pour commencer, vous devrez unifier votre teint avec un produit léger, comme une BB crème par exemple. N’oubliez pas d’ajouter un petit peu de blush sur vos pommettes.

Pour les yeux, cette dernière a utilisé un fard marron sur l’ensemble de sa paupière mobile et un petit peu de mascara. Vous pourrez terminer par votre bouche. Pour que le résultat soit impeccable, utilisez un crayon fuchsia pour tracer le contour de vos lèvres. De cette façon, vous n’aurez plus qu’à remplir l’intérieur avec votre rouge à lèvres rose vif.

Le rouge à lèvres que vous allez porter cette année

Le rouge à lèvres fuchsia ne sera pas le seul que vous allez porter tout au long de cette année à venir. Ainsi, si le rouge à lèvres vinyle sera encore très tendance, la mode sera aux finis brillants.

Le gloss n’a pas dit son dernier mot puisqu’il sera partout dans les prochains mois. De quoi ravir les femmes qui ont des lèvres fines. En effet, le gloss sera votre meilleur allié pour augmenter le volume de vos lèvres naturellement.