Considéré comme étant un véritable allié contre le froid, le manteau fait partie aujourd’hui des pièces phares de mode chez la gent féminine. Ainsi, chaque année, cette pièce tendance présente plusieurs variations stylistiques, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Cependant, trouver le modèle adapté peut rapidement se transformer en un vrai parcours de combattant.

Pour ne pas faire un choix que vous allez regretter, nous mettons à votre disposition ce guide qui présente les manteaux pour femme les plus appréciés en 2023.

Le manteau en peau retournée



Vous désirez être au chaud, tout en étant bien stylé ? Le manteau en peau retournée est ce qui vous convient. En effet, la peau retournée a complètement séduit l’œil averti des modeuses. Elle a été modernisée et se présente sous la forme de manteau long, blouson ou perfecto. Ce modèle de manteau pour femme est donc le choix judicieux pour toutes celles qui souhaitent affirmer leur côté chic et élégant.

Il vous met à l’abri contre le froid tout en arborant un style glamour avec un côté aventurier. Disponible en plusieurs couleurs, le manteau en peau retournée habille très bien les personnes de toutes les tailles. Si vous voulez optimiser votre élégance, privilégiez les couleurs sombres. C’est l’exemple de la couleur marron ou noire.

Pour ne pas passer à côté de l’effet voulu, vous devez éviter les couleurs excentriques comme le rose ou le bleu électrique.

La doudoune

Un autre incontournable de l’hiver s’avère être la doudoune. Il s’agit d’un manteau indémodable. Pour se protéger contre le froid, il n’y a rien de plus efficace. Pour cette saison, la doudoune revient en force après avoir été longtemps considérée comme un faux pas en matière de mode. Elle se décline dans différents styles, tailles et coloris. Ce manteau allie confort, esthétique, chaleur et s’adapte à toutes les femmes.

La doudoune est caractérisée par son design gonflant. Elle présente une meilleure efficacité thermique tout en étant très légère. Sur le marché, vous aurez le choix entre une doudoune trois quarts, en style sportswear ou une doudoune cintrée. La première se porte avec une petite robe ou une jupette avec des collants colorés ou à motifs.

Pour celles qui sont adeptes du style sportswear, elles peuvent choisir une doudoune courte à capuche associée avec un jean moulant, des sneakers ou des converses. Pour ce qui est de la doudoune cintrée, elle ira parfaitement avec un pantalon droit et des bottines ouvertes. Choisissez convenablement votre doudoune pour qu’elle soit capable de valoriser votre silhouette.

Le manteau en fausse fourrure

La présence de ce type de manteau dans le top 5 n’est pas une surprise. Il a fait son apparition depuis quelques années et se trouve dans les garde-robes des fashionistas. Pour cet hiver 2023, il refait surface sur la scène de la mode. Cela s’explique par le fait que cette pièce possède la capacité de tenir ses promesses. Il vous met au chaud durant tout l’hiver et vous permet également d’être élégante.

Pour ce qui est de la couleur, pour avoir plus de luminosité, privilégiez un manteau en fausse fourrure de couleur marron clair, beige ou blanc. L’imprimé léopard qui est très en vogue cet hiver convient aux aventurières.

Le manteau en laine

Le manteau en laine est le choix par défaut de plusieurs femmes. Ce produit est ce qu’il vous faut si vous voulez avoir un look à la fois chic et féminin. Que ce soit une robe, une minijupe, un pantalon, des baskets ou santiags, il va avec tout. Vous pouvez vous permettre d’arborer des couleurs pimpantes comme le violet, le rouge ou le rose. Cela vous permettra de contraster le style classique de ce manteau.