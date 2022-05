Aujourd’hui, l’esthétique-cosmétique est un secteur en pleine expansion. Une tendance favorisée par l’importance de plus en plus accrue que les hommes et femmes accordent à leur apparence. Et à en croire de nombreux spécialistes, ce secteur émergent a de beaux jours devant lui. Parmi les métiers les plus en vogue, celui d’esthéticienne connait un fort attrait. Si vous recherchez une profession dans laquelle investir après votre diplôme ou pour une reconversion, l’esthétique s’avère être un bon choix. Toutefois, avant de vous engager dans ce domaine, il est nécessaire d’en apprendre plus sur lui. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir.

Métier d’esthéticienne : Quelles sont ses missions ?

L’esthéticienne est une spécialiste de la beauté qui a pour rôle d’assurer le bien-être physique et mental des autres. En termes clairs, elle aide les gens à se sentir bien dans leur peau. Grâce à son savoir-faire, cette professionnelle a la capacité d’optimiser l’état et la beauté de la peau avec des produits adaptés. Elle propose des soins qui favorisent le rajeunissement de l’épiderme. Cette praticienne peut également apporter des conseils par rapport aux soins adaptés à un problème cutané spécifique.

De plus, l’esthéticienne peut pratiquer l’épilation sur toutes les zones du corps grâce à différentes techniques novatrices. Ensuite, elle propose des manucures et des pédicures ainsi que des soins des pieds et des mains. Ce service comprend le limage des ongles, le retrait des callosités, mais aussi la pose de vernis. Aussi, cette praticienne maquille ses clientes afin de faire ressortir leur beauté et d’affirmer leur personnalité. Elle propose aussi des soins du corps, notamment les massages et les gommages qui permettent à ses clients de retrouver leur ligne. Par ailleurs, dans ce métier, l’apparence est l’un des principaux points à ne jamais négliger. L’esthéticienne est considérée comme l’ambassadrice de la beauté, mais aussi de la qualité des services proposés par son institut. Pour cela, elle doit prendre soin de son physique en tout temps afin de faire bonne impression auprès de sa clientèle.

Quelles sont les qualités à avoir pour devenir esthéticienne ?

De nos jours, les hommes et les femmes investissent de plus en plus les instituts de beauté dans l’unique but de prendre soin de leur physique. Face à cela, l’esthéticienne doit présenter certaines qualités lui permettant de répondre efficacement à chaque besoin de sa clientèle.

Une bonne forme physique

En tant qu’esthéticienne, vous passerez la majorité de vos journées debout. Chaque jour, vous aurez à enchaîner différents services entre manucure-pédicure, massage, soin du corps. À noter que ceux-ci demandent beaucoup d’effort de votre part. Pour cela, vous devez jouir d’une parfaite forme physique et d’une bonne résistance. Vous devez aussi faire preuve de dynamisme pour répondre efficacement aux besoins de chaque client, mais aussi pour ranger et nettoyer votre espace après chaque passage.

Une bonne capacité d’écoute

Les clients recherchent, outre la prestation, une expérience humaine. Dans des cas particuliers, ceci s’avère indispensable pour leur permettre d’atteindre le bien-être personnel tant recherché. Certains clients ignorent ce qu’ils désirent réellement en matière de soins et de cosmétiques. Ceux-ci attendent donc de la praticienne des suggestions de produits adaptés à leur peau et à leur corps. De ce fait, être à leur écoute est essentiel pour toute esthéticienne. Cela permet de bien comprendre leurs besoins et de trouver les meilleurs soins qui y correspondent. C’est la condition sine qua non pour assurer leur fidélité et donc de faire un meilleur chiffre d’affaires.

Un sens du relationnel développé

Dans toute activité, le relationnel est un point des plus importants pour assurer la pérennité de son entreprise. Une règle à laquelle le métier de l’esthétique ne déroge pas. L’esthéticienne doit avoir le goût du contact, du savoir-vivre, faire preuve de discrétion et avoir beaucoup de tact.

De plus, la praticienne doit avoir des compétences en psychologie. En effet, certains clients peuvent prétendre d’un soin du corps alors qu’ils souhaitent plutôt se confier à quelqu’un sur une situation difficile qu’ils rencontrent sur le plan personnel ou professionnel. Être à leur écoute leur apportera un grand réconfort. Ceci permettra aussi de créer un lien fort avec vous, ce qui assurera leur fidélisation.

Avoir une âme artistique

L’esthéticienne a pour principale mission d’embellir l’apparence de ses clients. Une tâche dont l’exécution nécessite d’avoir un sens artistique poussé. Cette professionnelle doit entre autres maîtriser l’accord des couleurs ainsi que l’harmonie chromatique. Deux notions essentielles pour réaliser :

le maquillage : la praticienne doit tenir compte de la carnation naturelle de la cliente, la couleur des yeux ainsi que le type de peau pour un maquillage réussi,

la manucureet la pédicure : le choix du type et de la couleur du vernis dépend de quelques éléments comme la carnation de la peau et le coloris des vêtements à porter.

En toute occasion, la praticienne doit exprimer son talent et sa créativité. Par ailleurs, grâce à son sens artistique développé, elle peut également conseiller sa cliente dans ses choix esthétiques.

Métier d’esthéticienne : Quelle formation suivre ?

Le métier d’esthéticienne est une profession délicate. Il implique de nombreux processus de soins assez difficiles à exécuter. Pour réaliser ce métier de façon professionnelle, il est nécessaire de disposer d’un certain savoir-faire. Autrement dit, on ne s’improvise pas esthéticienne. Pour travailler dans ce domaine, la première qualification à détenir est le cap esthétique adulte. Cette formation vous permettra d’acquérir toutes les bases et les techniques essentielles à l’exercice de ce métier.

Métier d’esthéticienne : Quels sont les avantages ?

Le domaine de l’esthétique attire de nombreux diplômés et des travailleurs en quête de reconversion. La raison : la panoplie d’avantages qu’il présente. En effet, opter pour cette profession :