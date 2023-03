Indira Ampiot a remporté l’élection Miss France il y a quelques mois de cela. A chacune de ses apparitions, la jeune femme affiche une tenue à la pointe des tendances.

Récemment, cette dernière a fait sensation en optant pour une tenue total look jean avec des pièces de la marque Zara.

Miss France a craqué pour la tendance du total look jean

Le total look jean sera la tendance que vous verrez partout au printemps

Au printemps, il y a des tendances à côté desquelles vous ne pourrez pas faire l’impasse. Ainsi, ce sera notamment le cas de celle du total look jean. C’est bien simple, cette dernière sera partout. De nombreuses célébrités ont même déjà commencé à l’adopter.

Pour suivre cette mode, votre tenue devra être composée uniquement de pièces en jean. Que ce soit votre pantalon, votre veste ou même encore votre sac, ces derniers devront être en denim. C’est un style qui sera assez facile à porter au quotidien.

Miss France suit la mode avec une tenue à petit prix de la marque Zara

Si Indira Ampiot a remontré le titre de Miss France, la jeune femme est également une experte de la mode. Cette dernière a d’ores et déjà adopté la tendance du total look jean sans faire un seul fashion faux pas. Pour composer sa tenue, elle s’est tournée vers des pièces de la marque Zara.

De cette façon, elle vous montre qu’il est possible très tendance à petit prix. Indira a donc opté pour un jean taille haute, un petit haut sans manche en jean et une veste oversize en jean également. Elle a fait sensation avec cette tenue sur son compte Instagram.

Quelques conseils pour adopter, vous aussi, le total look jean

Vous aussi, vous allez pouvoir adopter le total look jean cette saison. Pour ce faire, il vous suffira de vous inspirer de celui porté par Miss France. Si vous ne vous sentez pas à l’aise et avez peur d’en faire trop, vous pourrez commencer par porter uniquement un pantalon en jean et une veste en jean.

Pour le haut, vous pourrez mettre un simple tee shirt blanc. Sachez que la jupe en jean version longue sera également très à la mode lors de la saison printemps été. Vous pourrez alors la porter avec une chemise en jean et un petit sac à main en denim. A vous de choisir.