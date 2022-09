La mode est une manière très simple pour mettre votre silhouette en valeur. Seulement, vous ne le savez peut être pas mais il existe trois erreurs qui vont venir épaissir votre silhouette et vous faire paraître plus ronde.

Vous devrez absolument les éviter !

Les trois erreurs mode qui vous font paraître plus ronde

Choisir une tenue à la mode mais trop près du corps

Lorsque vous choisissez votre tenue, vous avez envie que cette dernière mette vos formes en valeur. Seulement, ce n’est pas une raison pour choisir des vêtements qui sont trop petits pour vous.

Ainsi, si vous portez un jean trop serré, vous ne serrez pas à l’aise. Ce dernier va également souligner le moindre petit défaut de votre corps. Au lieu d’affiner votre taille et de vous retrouver avec un ventre plat, ce dernier va faire ressortir vos petits bourrelets.

Il est donc essentiel de choisir des vêtements qui soient à la bonne taille. Pour ce faire, rien de mieux que de vous rendre directement en boutique pour essayer.

Se cacher dans des vêtements trop grands

Vous l’avez compris, porter des vêtements trop serrés est une erreur mode qui va vous paraître beaucoup plus ronde que vous ne l’êtes en réalité.

Mais, vous ne devez pas faire l’inverse pour autant. Ainsi, porter des tenues larges pour essayer de vous cacher n’est pas non plus une bonne idée. Vous n’allez pas obtenir l’effet escompté. Des vêtements trop grands vont épaissir votre silhouette. On ne réussira plus à distinguer vos formes ou vos courbes.

Vous allez alors perdre votre sensualité et votre féminité. Il suffira simplement de choisir la bonne coupe. Par exemple, vous pourrez porter une robe Mango évasée ou bien un pantalon fluide.

Attention aux imprimés à la mode cette saison

Pour terminer, il existe une dernière erreur que vous devez éviter pour ne pas paraître plus ronde. Ainsi, certains imprimés, par un effet d’optique, vont épaissir votre silhouette.

C’est notamment le cas des rayures horizontales qui vont donner l’impression que vous êtes plus large. Il vous faudra également éviter les motifs trop imposants. En revanche, les rayures verticales vont allonger votre silhouette.

Vous pourrez également opter pour des petits motifs, comme les pois qui seront très à la mode la saison prochaine. Maintenant que vous connaissez les erreurs mode à ne plus faire, vous allez porter des tenues qui vont sublimer votre silhouette !