Si vous avez envie d’être à la mode cette saison, vous ne devrez pas avoir peur d’oser la couleur. En effet, il se trouve que le look color block sera l’une des grandes tendances à suivre. De quoi apporter un petit peu d’originalité et d’extravagance à votre style !

Le look color block sera très à la mode cette saison

En quoi consiste cette nouvelle tendance exactement ?

Si vous vous intéressez un petit peu à l’univers de la mode, vous savez que chaque nouvelle saison est marquée par l’arrivée de tendances innovantes. De quoi vous pousser à aller faire les boutiques pour renouveler votre garde robe. Cette saison n’y fera pas exception.

Ainsi, pour être la plus stylée, vous ne devrez pas avoir froid aux yeux. En effet, il vous faudra adopter le look color block. Vous devez peut être vous demander en quoi il consiste. Ce dernier va alors consister à porter des pièces très colorées. De quoi vous pousser à sortir de votre zone de confort. Ces pièces devront arborer des coloris différents et, si possible, assez voyants.

Pour ne pas faire de fashion faux pas, vous devrez faire attention à l’accord des différentes teintes que vous allez choisir. Vous pourrez alors porter un jean coloré ou encore une veste haute en couleurs. Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination !

Il est vrai que la mode du color block n’est pas toujours très facile à porter, en particulier si vous avez plutôt pour habitude de porter du blanc ou bien du noir. Pour commencer, vous devrez sélectionner des teintes qui vont bien ensemble.

Par exemple, cette saison, le fuchsia et les coloris orangés sont les teintes que vous verrez un petit peu partout. Cela tombe bien puisque ces dernières s’accordent parfaitement. Vous pourrez alors opter pour une chemise Zara rose et une petite jupe orangée.

Pour les chaussures et les accessoires, vous pourrez privilégier des pièces plus basiques. Au moins, vous serez certaine de ne pas commettre de faute de goût. Si vous avez peur d’en faire trop, il existe un règle que vous devez suivre.

Ainsi, vous ne devrez pas porter plus de trois couleurs différentes en même temps. C’est le meilleur moyen de vous assurer que votre look reste élégant malgré son originalité. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour vous démarquer cette saison !