L’été approche à grands pas, et avec lui, l’envie de légèreté et de confort dans nos tenues. De ce fait, le short est sans conteste l’un des vêtements phares de cette saison.

Entre matières innovantes, coupes tendance et couleurs éclatantes, il existe une multitude de styles pour satisfaire toutes les envies. Découvrez notre sélection de 5 modèles de shorts stylés qui vous accompagneront tout au long de l’été.

Les shorts stylés en lin

Le lin est une matière légère et respirante qui offre un confort inégalé, idéale pour les journées chaudes. Alors, optez pour un short en lin dans des tons naturels comme le beige ou le blanc pour un look chic et décontracté. Ensuite, associez-le à une chemise en lin et des espadrilles pour un ensemble parfait une balade en bord de mer.

En fait, sa texture légère et sa capacité à absorber l’humidité en font un choix idéal pour être confortable et stylé. De plus, il permet de rester frais tout au long de la journée estivale.

Les shorts en jean

Les shorts stylés en jean sont classiques et ne se démodent jamais. Cette saison, optez pour un modèle à la coupe boyfriend pour un look décontracté et tendance. De même, porté avec un t-shirt basique et des baskets, il sera parfait pour une journée de détente entre amis.

Sinon, pour un look plus sophistiqué, associez-le à une blouse fluide et des sandales à talons. En outre, son aspect délavé et ses détails effilochés ajoutent une touche d’authenticité à votre tenue estivale.

Les shorts tailleurs

Les shorts stylés en tailleur sont idéals pour vous donner un look plus sophistiqué. Effectivement, cette pièce chic et élégante apportera une touche de féminité à votre tenue estivale. Alors, choisissez un modèle dans une couleur vive ou à motif pour un look audacieux.

Puis, associez-le à une blouse fluide et des escarpins pour un ensemble élégant et raffiné, parfait pour une soirée estivale. En fait, sa coupe structurée et sa taille haute vont mettre en valeur votre silhouette et ajouter de l’élégance à votre look.

Les shorts stylés faits en tissu technique

Pour les plus sportives, le short en tissu technique est idéal. En effet, léger, respirant et séchant rapidement, il vous accompagnera dans toutes vos activités estivales. Alors, optez pour un modèle dans une couleur flashy ou à imprimé graphique pour un look sportswear tendance.

Après, associez-le à un débardeur et des sneakers pour un ensemble parfait pour une séance de sport en extérieur. En outre, sa technicité et son confort en font un choix idéal pour rester stylé et performant pendant vos entraînements estivaux.

Les shorts stylés fabriqués en coton

Le coton est une matière douce et confortable, parfaite pour les journées chaudes d’été. Ainsi, penchez pour des modèles de shorts stylés en coton dans une coupe fluide et légère pour un confort optimal. De même, optez pour des couleurs vives comme le bleu ou le rose pour ajouter une touche de gaieté à votre tenue.

Alors, associez-le à un top en coton et des sandales plates pour un look casual et frais. Enfin, pour un look d’été réussi, agrémentez votre tenue d’un sac à la mode parfait pour une journée à la plage.

Cet été, misez sur des shorts stylés et confortables qui vous permettront de profiter pleinement de la saison estivale. Alors, que vous préfériez le lin, le jean ou bien le tissu technique, vous avez le choix pour être à l’aise et tendance. En effet, avec ces nombreuses coupes à la mode, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.