Peu importe les soins anti rides que vous achetez, vous avez l’impression que ces derniers ne sont pas vraiment efficaces sur votre peau.

Il est possible que vous ne les appliquiez pas correctement ou que vous ne choisissiez pas les bons actifs. Avec nos conseils, vous pourrez enfin obtenir des résultats visibles.

Tous nos conseils pour que vos soins anti rides fonctionnent vraiment

Choisir les bons actifs anti rides dans votre routine beauté

Vous connaissez l’importance de mettre en place une routine beauté à suivre matin et soir pour garder une jolie peau. Seulement, au vu des nombreux produits qui existent sur le marché des cosmétiques, il est possible que vous ayez un peu de mal à vous y retrouver. Pour lutter contre les rides et les signes de l’âge, certains actifs seront à privilégier.

Parmi les plus efficaces, vous allez trouver le rétinol qui vous aidera également à vous débarrasser de vos boutons. La vitamine C sera aussi très intéressante pour apporter de l’éclat à votre visage. Vous pourrez aussi vous tourner vers l’acide hyaluronique ou la caféine si vous avez des poches sous les yeux.

Ne jamais faire l’impasse sur votre sérum

Si le démaquillage et l’hydratation font partie des étapes très importantes dans votre routine soin, il existe une autre étape à ne surtout pas oublier. Il s’agit de celle de l’application de votre sérum. Ce produit est un incontournable de votre routine anti rides.

En effet, il s’agit d’un produit très concentré et riche en actifs. Vous devrez l’appliquer juste avant votre crème hydratante, le matin et le soir. Il va compléter l’action de cette dernière et vous permettre d’obtenir des résultats visibles.

Le massage du visage, le geste anti rides qui fait des miracles sur la peau

Il est vrai que le concombre glacé est une astuce naturelle qui pourra vous aider à lutter contre les rides, mais ce n’est pas la seule. Ainsi, il existe un moyen très simple pour lisser et tonifier votre peau. Au moment d’appliquer votre sérum, vous pourrez réaliser un massage de votre visage.

Cela va permettre de stimuler la régénération cellulaire et diminuer le relâchement cutané. Pour vous aider, vous pourrez vous servir d’un gua sha. Ce petit outil va également vous permettre de structurer votre visage. De quoi vous permettre de dire adieu à votre double menton. Il ne vous reste plus qu’à vous y mettre !