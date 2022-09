Lors de votre routine beauté, vous avez sans doute pour habitude de laver votre visage sous la douche, à l’eau chaude.

Il se trouve que c’est une très mauvaise idée qui risque d’abimer votre peau et de la fragiliser à long terme.

Pourquoi il faut arrêter de laver son visage à l’eau chaude

L’importance de bien nettoyer son visage

Prendre soin de sa peau n’est pas toujours facile. C’est pourquoi, vous devez mettre en place une routine beauté quotidienne si vous voulez conserver une jolie peau.

Cette dernière doit absolument comprendre une étape de démaquillage mais aussi de nettoyage de votre visage. Démaquiller sa peau ne sera pas suffisant. Il vous faudra alors utiliser un produit nettoyant pour désincruster vos pores et vous débarrasser de l’excès de sébum.

Cette étape sera d’autant plus importante si vous avez la peau grasse ou que vous avez tendance à présenter des petits boutons. Vous devrez répéter cette opération le matin et le soir.

Les effets de l’eau chaude sur votre peau

Comme beaucoup de femmes, vous avez certainement tendance à profiter de votre douche pour nettoyer votre visage avec un produit adapté. Seulement, ce n’est pas le meilleur moment pour le faire. En effet, de nombreux spécialistes déconseillent de laver votre visage avec de l’eau chaude.

Cette dernière va avoir des effets néfastes sur la qualité de votre peau. Ainsi, l’eau chaude va fragiliser votre peau en la débarrassant de sa barrière protectrice. De quoi vous retrouver avec une peau pleine d’imperfections. Mais, ce n’est pas tout.

En effet, cette dernière va également favoriser le relâchement cutané. Votre peau va donc perdre de sa souplesse et de sa tonicité. Cette dernière aura l’air bien plus âgée qu’elle ne l’est en réalité.

Pourquoi vous devez préférer l’eau froide

Vous l’aurez compris, pour nettoyer votre visage, vous devrez le faire avant ou bien après votre douche. Pour ce faire, plutôt que d’utiliser de l’eau tiède, vous pourrez faire preuve de courage et décider de nettoyer votre visage à l’eau froide.

Cette dernière va alors permettre de resserrer les pores de votre peau. Elle va lutter contre l’excès de sébum et les imperfections. De quoi retrouver une peau nette sans efforts.

L’eau froide va également tonifier votre peau qui sera beaucoup plus lisse et tendue. C’est un bon moyen, peu onéreux, pour lutter contre les rides et tous les signes de l’âge.