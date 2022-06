Qui dit journée ensoleillée dit maquillage allégé. Cet été, la fraîcheur et le naturel font leur retour. Avec des textures sensorielles et des couleurs vibrantes, le maquillage healthy sublime naturellement la beauté.

Dans cet article, nous allons voir le style de maquillage à adopter pour l’été.

Un maquillage healthy pour l’été

Le teint healthy donne un effet « bonne santé » à la peau. Votre peau devient immédiatement fraîche et naturelle.

Ce type de maquillage d’été travaille surtout la structure de la peau. Le soin cosmétique ultra performant ravive l’éclat, corrige, lisse, repulpe la peau et éliminer les rides.

Le résultat fait que la peau respire et n’a plus besoin d’être repoudrer. Le teint est plus naturel et plus frais. Il est conseillé de privilégier les textures douces et hydratantes pour un maquillage d’été réussi.

Les sourcils Wild : le maquillage d’été

Cet été, les sourcils impeccablement dessinés et brossés sont très en vogue. Le sourcil Wild donne à votre regard un effet sauvage. Ce style de maquillage se définit par un sourcil naturel et à peine entretenu.

Ce maquillage d’été est idéal pour apporter du caractère à votre regard. Il suffit de se munir d’un crayon à sourcils ou d’une cire et d’un pinceau. Vous coiffer ensuite vos sourcils vers le haut pour leur donner un effet « décoiffé »

Pour celles qui souhaitent illuminer le regard, il y a également les crayons Kohl à paillettes. Optez pour les teintes métalliques ou dorées. Appliquez une touche légère au coin interne de l’œil ou sur toute la paupière.

Les lèvres mordues pour un maquillage d’été réussi

La texture velours est devenue ultra tendance pour avoir un effet bouche mordue. Ce make up galbe les lèvres et leur contour pour apporter une brillance et une hydratation naturelle.

Privilégiez la couleur framboise ou rose foncé pour avoir un résultat irrésistible. Vous l’appliquez aux doigts en tapotant ou en mélangeant plusieurs couleurs. Cela apportera du relief et un effet plus mordu à vos lèvres.

Pour un effet de bouche laquée, vous pouvez déposer une légère couche de gloss translucide sur les lèvres. Pour sophistiquer votre look, vous pouvez également opter pour un ombré lips

Maquillage d’été : Les paupières de corail

Cette saison, vos paupières seront acidulées grâce aux fards à paupières aux tons chauds. Façon mandarine ou corail rosé, ces types de fards conviennent à toutes les couleurs d’iris et toutes les couleurs de peau.

Pour avoir un effet fondu naturel, utilisez des textures crème ou des textures poudres très fines. Aussi, un Rituel matinal pour une belle peau est nécessaire pour avoir un maquillage d’été raffiné et naturellement audacieux.

Cet été, les ombres satinées sont ultra tendance et s’accordent avec finesse à toutes les tenues. Par contre, les peaux mates préfèrent plutôt les tons acidulés flashy. Ce type de maquillage d’été réchauffe le teint pour anticiper l’arrivée du printemps.