Dormeuses, créoles, crochets, les types de boucles d’oreille se déclinent à l’infini. On pourrait croire, à tort, qu’elles se ressemblent toutes.

Mais les plus connaisseurs savent bien que chacune d’entre elles est unique. Chacune apporte une finition sans égal à notre silhouette.

Et chaque type de boucles apporte ce petit quelque chose qui fait toute la différence. Zoom sur les boucles d’oreille dormeuses.

Les boucles d’oreille dormeuses, késako ?

Comme leur nom l’indique, les boucles d’oreille dites dormeuses étaient initialement conçues pour être portées la nuit. Les trous de perçage ayant tendance à se refermer naturellement les premiers jours, celles-ci permettaient de les conserver intacts.

Au niveau de leur forme, elles sont généralement assez courtes. Leur système d’ouverture/fermeture est intégré au corps du bijou. Une fois insérée dans le trou du lobe, elle s’actionne par une attache arrondie qui se boucle à l’arrière.

Ce concept en fait une boucle unique en son genre, dont la sécurité attire aussi bien les adultes que les enfants. Il est en effet difficile de les perdre.

De plus, elles sont extrêmement confortables. Dépourvues d’embout pointu, elles ne peuvent ni vous gêner, ni vous blesser.

Quelle est la mode des boucles d’oreille dormeuses cet été 2022 ?

C’est la grande mode de l’été 2022. Les femmes étant de plus en plus actives, les dormeuses en font leur partenaire idéal. Puisqu’elles tiennent en place sans bouger, elles constituent LE bijou idéal en période estivale : natation, plage, changement de tenues répété…rien ne les perturbe.

A l’image de la marche des fiertés du mois de juin dernier, la tendance se veut personnelle et libératrice. C’est le moment d’être à l’écoute de vos envies et de vos folies ! Bariolées, rétro, atypiques…tout est permis !

En quel métal sont-elles faites ?

Les boucles d’oreilles dormeuses en diamant sont très populaires. Elles peuvent aussi être constituées de plastique, d’argent ou d’or. Ces dernières sont par ailleurs les plus répandues dans le commerce.

Ce type de boucle prend, il faut le savoir, un peu plus de temps que les autres à porter. Quelques secondes seulement, mais il faut bien se concentrer pour la fermer.

Par conséquent, il est fortement déconseillé d’acheter des boucles fantaisie qui risquent, non seulement de vous faire perdre du temps, mais en plus de mal se fermer et de se perdre. Il est recommandé d’investir dans un métal de qualité.

Dernier détail à garder en tête pour faire votre choix, le motif de vos dormeuses ne reste pas fixé sur le lobe de votre oreille : il pend en-dessous de lui. Votre bijou capte donc naturellement la lumière et se dirige en direction de votre cou.

Assurez-vous donc d’avoir un collier assorti ou un joli col, et choisissez une couleur qui reflète à la perfection l’éclat de vos yeux.