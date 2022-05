Apparues au XIXème siècle, les sneakers jordan pour les femmes. aussi appelées baskets sont des chaussures citadines. Autrefois utilisées à des fins sportives, elles se sont développées et modernisées pour devenir des chaussures du quotidien.

Il est possible de les porter toute l’année et cela quelle que soit la saison. Confortables grâce à leurs semelles en caoutchouc et stylées par leur design aux lignes sophistiquées, les sneakers connaissent un véritable succès.

Quelles sneakers choisir pour sa morphologie ?

Elles s’invitent aussi bien dans le vestiaire masculin que dans le dressing féminin. Au fil des années, elles ont su s’imposer comme des incontournables de la mode.

Le succès des sneakers

Cette passion pour les chaussures amène de grandes enseignes à s’intéresser au modèle. Les sneakers sont des objets artistiques. Elle se déclinent sous plusieurs formes, plusieurs coloris et plusieurs styles.

Une grande part est laissée à l’imaginaire et à l’inventivité des créateurs. Les sneakers doivent répondre à la demande d’un public féminin exigent, en accord avec son temps.

Les sneakers Jordan Femme de la célèbre marque à virgule, Nike, sont tendances. Créées dans les années 80 et popularisées par le légendaire joueur de basket américain Michael Jordan en 1984, les Jordan n’ont eu de cesse de se renouveler. Les sneakers ont traversés de nombreuses cultures et communautés telles que les skaters et la culture pop.

On les a retrouvés aux pieds de personnalités dans les mondes du cinéma, de la musique et du sport. Il convient de dire que chaque génération a eu son modèle emblématique.

En effet, les collaborations avec les athlètes et les artistes se sont multipliées et enchaînées en s’imprégnant de divers univers qui ont font naître des modèles iconiques.

Des sneakers pour toutes les morphologies

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les sneakers ne s’adressent pas uniquement à un public masculin mais féminin.

Parmi les différentes collections de chaussures, il convient de trouver la paire adaptée à sa morphologie et à son style. Le but étant de valoriser sa silhouette. Voici un petit guide pratique.

Les femmes de grande taille peuvent porter tous les types de sneakers. Leur taille élancé leur permet de choisir leur modèle favoris sans restriction. Si vous êtes grandes, vous avez le choix parmi une large sélection de sneakers. Les combinaisons sont infinies.

Si votre morphologie est plus petite, il est préférable de vous orienter vers des modèles qui vous feront prendre de la hauteur. Privilégiez des sneakers à petit talon ou à semelles épaisses qui font gagner en centimètres.

Pour les femmes de fine silhouette, l’idéal est d’opter pour des sneakers d’une certaine forme. Les sneakers à bouts ronds de préférence claires sont conseillées pour donner de l’épaisseur au profil.

Les femmes de plus importante corpulence, préférez des sneakers montantes qui rehaussent la silhouette. Les coloris à adopter sont des coloris neutres et sombres.

Enfin notre dernière astuce est la suivante : la tenue vestimentaire. L’idéal en plus de retenir certains modèles de sneakers et de les associer à une tenue qui vous sied. Vous serez alors tendances des pieds à la tête.