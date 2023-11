La jupe est sans aucun doute le vêtement basique que préfèrent les femmes dans leur grande majorité. Quel que soit son design, cette pièce peut être associée à de nombreuses autres pour créer un ensemble harmonieux.

Proposer ce vêtement votre boutique en ligne est donc un gage de succès. Cependant, il est important de connaitre les modèles de jupes à présenter à votre clientèle. Quelles sont les meilleures options ?

Les jupes courtes

Ces modèles rencontrent un franc succès surtout en été. Ces jupes ont une longueur qui s’arrête juste au-dessus des genoux. Elles peuvent être portées à diverses occasions par vos clientes. Auprès de ce grossiste de jupe qui livre partout en France métropolitaine, commandez les déclinaisons suivantes :

Les minijupes : caractérisées par une grande polyvalence, les femmes les portent avec divers types de hauts. Les minijupes conviennent parfaitement aux clientes audacieuses, et qui apprécient les sorties informelles ;

Les jupes patineuses : ces modèles décontractés mettent en valeur la taille, et se portent avec des hauts ajustés. Vous n’aurez aucun mal à les écouler via votre boutique en ligne.

Les jupes shorts et jupes boules pourraient également séduire votre clientèle. Ces vêtements sont conçus pour être portés de façon décontractée à diverses occasions. Ils sont appropriés pendant la période estivale, au moment où les températures sont les plus chaudes. Les femmes peuvent les associer avec des t-shirts, des chemisettes, etc.

Les jupes longueur genou

Ce sont des vêtements qui offrent également une certaine aisance aux femmes qui les mettent. Ces modèles de jupes peuvent être portés dans des cadres plus formels, et pour aller au travail notamment. Quelles sont les déclinaisons que vous pourriez proposer à vos clientes à travers votre boutique en ligne ? Misez en premier sur la jupe cloche, qui met en valeur presque toutes les morphologies. Elle s’associe le plus souvent avec des hauts près du corps.

La jupe corolle aura également du succès auprès de votre clientèle, tant que vous proposez des modèles assez originaux. Quels que soient leurs âges, toutes les femmes peuvent porter une jupe de ce type. Il en est de même pour les autres variantes de ce vêtement que sont :

La jupe trapèze ;

La jupe crayon.

La première peut se porter indépendamment des événements, et la jupe crayon permet d’afficher un style plus chic. Ce sont assurément des modèles à suggérer aux clientes qui aiment être coquettes et bien habillées. En fonction des goûts, ces jupes peuvent être associées à des vestes sur-mesure.

Les jupes longues

Outre les deux précédentes catégories de jupes que vous pourriez proposer à travers votre boutique, pensez aussi aux modèles longs. C’est notamment le cas de la jupe maxi, qui peut être confectionnée avec divers tissus. Le design peut être plus ample ou ajusté, selon les préférences des clientes. Selon les contextes, une jupe maxi peut être portée de façon décontractée ou plus formelle. Cependant, c’est un vêtement qui s’adresse particulièrement aux femmes qui ont une grande taille.

La jupe midi peut également être exposée sur votre site e-commerce. Elle se porte principalement pour des occasions formelles, et s’associe bien avec une multitude de tops. Pour un meilleur rendu, recommandez à vos clientes de porter ce type de jupe avec des talons hauts.