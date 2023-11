La mode ne se limite pas seulement aux vêtements et aux accessoires ; elle englobe également les éléments qui les complètent et les subliment. Les collants, bien qu’ils soient souvent considérés comme un accessoire de base, jouent un rôle essentiel dans la création de looks tendance.

Cette année, les tendances en matière de collants sont variées et captivantes, avec des options pour tous les goûts et toutes les occasions.

Découvrons ensemble les cinq tendances mode pour les collants en 2023

Collants résille revisités

Les collants résille sont un classique intemporel, mais cette année, ils font leur grand retour sous une nouvelle forme. Les designers jouent avec les motifs et les textures pour créer des collants résille revisités.

Vous trouverez des modèles ornés de motifs géométriques, floraux, et même animaliers. Ces collants ajoutent une touche d’audace à n’importe quelle tenue et se marient parfaitement avec une jupe en cuir ou une robe courte.

Collant grande taille

La mode se veut de plus en plus inclusive, et cela se reflète également dans les tendances en matière de collants. Les marques proposent désormais une gamme étendue de collants grande taille, offrant un ajustement confortable et une variété de styles. Vous trouverez un collant grande taille dans toutes les tendances précédemment mentionnées, ce qui permet à chacun de suivre la mode et de se sentir confiant dans sa peau.

Collants opaques colorés

Les collants opaques restent un incontournable de la garde-robe hivernale, mais cette année, ils se parent de couleurs vives et audacieuses. Les teintes telles que le rouge, le violet, le vert émeraude et le bleu électrique sont au rendez-vous.

Ces collants apportent de la vitalité à vos ensembles et vous permettent d’exprimer votre créativité. Associez-les à une tenue monochrome pour un look chic et vibrant.

Collants à motifs floraux

La nature s’invite dans le monde de la mode avec les collants à motifs floraux. Ces collants élégants arborent des motifs inspirés des fleurs, des feuilles et des plantes. Que vous optiez pour des motifs délicats et discrets ou pour des designs plus audacieux, ces collants ajoutent une touche de fraîcheur à votre garde-robe. Ils sont parfaits pour les journées ensoleillées du printemps et de l’été.

Collants en résille avec broderies

Pour un look sophistiqué et raffiné, les collants en résille avec des broderies sont la tendance à adopter. Ces collants combinent la transparence sensuelle de la résille avec des détails brodés délicats. Vous pouvez choisir des motifs floraux, des arabesques ou des designs abstraits. Ces collants apportent une touche d’élégance à une robe de soirée ou à une tenue de cocktail.

Les tendances mode pour les collants cette année sont diverses et passionnantes. Que vous préfériez l’audace des collants résille revisités, la vivacité des collants opaques colorés, l’élégance des collants à motifs floraux, le raffinement des collants en résille avec broderies, ou que vous recherchiez des collants grande taille pour une expérience de mode inclusive, il y a une option pour chaque style et chaque occasion.

Les collants ne sont plus simplement un accessoire fonctionnel, mais une déclaration de style à part entière. Alors, osez expérimenter et laissez votre créativité s’exprimer à travers vos choix de collants cette année.