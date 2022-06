Les culottes menstruelles bio de la marque Rejeanne connaissent un succès grandissant. Comparée à d’autres protections périodiques, elles présentent de nombreux avantages.

En vous protégeant à l’aide d’une culotte périodique bio, vous choisissez d’utiliser un produit pratique et respectueux de votre intimité.

Choisir un modèle bio est meilleur pour la santé et présente bien d’autres avantages.

Rejeanne : une marque bio engagée

Rejeanne est une marque de culottes de règles certifiée bio. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits dépourvus de produits toxiques.

L’entreprise est de surcroît très attentive au respect des différentes normes européennes en vigueur.

Rejeanne est une marque Française

En achetant les culottes périodiques de cette marque vous achetez français. Vous évitez ainsi de peser de manière inconsidérée sur l’environnement : acheter local c’est réduire le transport, mais pas seulement…

Outre les considérations d’ordre écologique et économique, choisir un produit fabriqué en France vous offre un certain nombre de garanties au niveau sécurité et éthique.

Une marque glamour

Qui a dit qu’en portant une culotte périodique bio, vous deviez manquer d’allure ? Certainement pas la marque Rejeanne.

L’entreprise met un point d’honneur à vous protéger tout en vous garantissant des dessous pleins de charme.

En optant pour Rejeanne, vous n’aurez plus à choisir entre efficacité ou élégance, vous aurez du style en toutes circonstances.

Quels sont les avantages de la culotte de règles Rejeanne ?

La culotte menstruelle possède divers atouts. Elle est plus avantageuse que d’autres types de protections périodiques.

Un plus grand respect de la planète

Contrairement aux protections hygiéniques à usage unique (tampons, serviettes jetables…), le sous-vêtement de règles est conçu pour être lavé et réutilisé.

En vous équipant de culottes menstruelles vous réduisez vos déchets, et vous contribuez par ce geste à préserver notre environnement.

Un budget moins élevé

C’est bien connu, le fait d’avoir ses règles a des répercussions directes sur le porte monnaie des femmes.

Acheter des protections représente en effet un coût non négligeable, c’est une dépense qui peut vite peser sur votre budget.

En optant pour des culottes périodiques plutôt que pour un autre type de protection menstruelle, vous réalisez des économies.

Une absorption plus efficace qu’avec d’autres protections hygiéniques

La culotte de règles absorbe une plus grande quantité de liquide que la plupart des tampons en vente sur le marché.

L’aspect santé

Les culottes menstruelles bio sont plus respectueuses de votre épiderme que les protections jetables.

En effet, la majorité des tampons et des serviettes hygiéniques contiennent des substances nocives pour votre santé.

En choisissant la culotte de règles, vous éliminez les risques potentiels d’allergie ou d’intolérance liés à la présence de certains produits dans les protections jetables.

Vous vous prémunissez en outre du risque de développer un Syndrome du Choc Toxique. Cette affection aux conséquences potentiellement très graves s’observe essentiellement chez les utilisatrices de tampons.

Une grande facilité d’utilisation

Contrairement à certains dispositifs de protection tels que les tampons ou les coupes de récupération de flux, la Culotte menstruelle est très simple d’utilisation.

Elle s’enfile et se retire comme un sous-vêtement classique.

Elle a une durée d’efficacité de plusieurs heures. Enfin, elle s’utilise de jour comme de nuit.