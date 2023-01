Comment faire baisser la fièvre avec des remèdes naturels. Les remèdes naturels ont de nombreux avantages par rapport aux médicaments chimiques. Ils sont souvent moins coûteux, ont moins d’effets secondaires et sont disponibles sans ordonnance.

De plus, ils sont souvent plus respectueux de l’environnement et de notre corps.

Voici nos remèdes naturels efficaces pour faire baisser la fièvre

Boire beaucoup d’eau pour faire baisser la fièvre

Boire suffisamment d’eau est important pour aider à réduire la fièvre, car elle peut aider à éliminer les toxines du corps. Il est recommandé de boire au moins 8 verres d’eau par jour lorsque vous avez de la fièvre.

Vous pouvez également essayer de boire de l’eau chaude aromatisée avec du citron et du miel, qui peuvent aider à soulager la gorge et à apaiser le système respiratoire.

Consommer des tisanes à base de plantes

Les tisanes à base de plantes sont une excellente option pour aider à réduire la fièvre. Certaines plantes populaires pour la fièvre comprennent la camomille, la menthe poivrée et la verveine.

Vous pouvez les acheter sous forme de sachets de thé ou les faire vous-même en utilisant des herbes fraîches ou séchées. Buvez-les chaudes pour aider à soulager les maux de tête et à calmer le corps.

Utilisez de l’huile essentielle de menthe poivrée

L’huile essentielle de menthe poivrée est un puissant réfrigérant qui peut aider à réduire la fièvre. Vous pouvez l’ajouter à un bain chaud ou en inhaler quelques gouttes en utilisant un inhalateur ou en la diffusant dans l’air.

Assurez-vous de diluer l’huile essentielle dans une huile de support, comme l’huile d’amande douce, avant de l’appliquer sur la peau.

Appliquer des compresses froides

Appliquer une compresse froide sur le front et le cou peut aider à réduire la fièvre. Remplissez un sac en plastique avec de l’eau froide et quelques glaçons et placez-le dans un linge propre. Appliquer sur le front et le cou pendant 10-15 minutes toutes les heures jusqu’à ce que la fièvre baisse.

Cependant, il est important de noter que, comme pour tous les médicaments, il est important de parler à un professionnel de la santé avant de prendre ou de donner un remède naturel, en particulier aux enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes prenant déjà d’autres médicaments.