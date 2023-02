Si vous avez envie de retrouver une belle peau avant le début du printemps, cette nouvelle tendance skincare devrait beaucoup vous plaire.

Ainsi, il s’agit du Skin Flooding qui a d’ores et déjà séduit toutes les influenceuses beauté sur les réseaux sociaux comme TikTok.

Le Skin Flooding est la nouvelle tendance skincare du moment

En quoi consiste cette nouvelle méthode soin de la peau ?

Celles qui suivent un petit peu l’actualité beauté sur les réseaux sociaux ont certainement déjà entendu parler du Skin Flooding. Il s’agit d’une nouvelle méthode beauté, un petit peu comme le Skin Cycling, pour prendre soin de sa peau. On pourrait alors la traduire, par inonder sa peau. Cela ne veut pas dire que vous devrez plonger votre visage dans l’eau.

Cela signifie plutôt que vous allez devoir utiliser beaucoup de produits différents sur votre peau. Ainsi, vous devrez superposer plusieurs couches de soin les unes sur les autres. Attention, il ne s’agit pas d’appliquer n’importe quel produit et n’importe quel ordre. Le Skin Flooding est composé d’étapes qu’il est important de respecter.

Comment reproduire cette routine du Skin Flooding à la maison ?

Ainsi, si vous avez envie de réparer votre peau et de la nourri avant le retour du printemps, le Skin Flooding est fait pour vous. La première étape de cette routine consiste à nettoyer votre peau. Ensuite, vous ne devrez surtout pas la sécher mais la laisser humide. Les soins pénètrent mieux que une peau humide que complètement sèche.

Vous devrez alors appliquer deux sérums différents. Pour le premier, choisissez un produit à base d’acide hyaluronique et pour l’autre un produit à base de vitamine C par exemple. Enfin, il vous faudra appliquer une crème hydratante et une crème solaire. Vous pourrez passer au maquillage.

Nos astuces pour retrouver une belle peau avant le printemps

En hiver, votre peau va être beaucoup plus sensible que le reste de l’année. Il est donc important d’en prendre soin avant que les beaux jours ne soient de retour. Durant cette période de l’année, nous vous conseillons de choisir des soins plus riches. Ainsi, vous pourrez opter pour des huiles nourrissantes à appliquer juste avant d’aller vous coucher.

Elles vont nourrir votre peau en profondeur. N’oubliez pas non plus de toujours appliquer une couche de baume à lèvres avant de sortir de chez vous. Vos lèvres seront très sensibles au froid, tout comme la zone de votre contour de l’oeil.