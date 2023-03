Depuis quelques mois, prendre soin de sa peau est devenu une nouvelle mode à part entière. Pourtant, une tendance beaucoup plus simple commence à faire son apparition, le Skin Minimalism.

Avec cette routine soin, vous n’aurez plus besoin d’utiliser des dizaines de produits différents sur votre peau.

La nouvelle tendance du Skin Minimalism affole la toile

En quoi consiste cette nouvelle tendance beauté exactement ?

Depuis quelques mois déjà, les influenceuses beauté vous encouragent à appliquer toujours plus de produits sur votre peau, comme avec la routine du Skin Cycling par exemple. Pourtant, multiplier les soins ne serait pas forcément utile et pourrait même avoir l’effet inverse.

Ainsi, vous risquez d’agresser votre peau qui pourrait présenter des rougeurs et des boutons pour se défendre. Si bien que peu à peu, une nouvelle tendance soin s’installe sur les réseaux sociaux. De plus en plus d’influenceuses sont désormais des adeptes du Skin Minimalism, une tendance qui consiste à en faire moins pour sa peau.

Suivre la routine Skin Minimalism dans la vie de tous les jours

Si vous en avez marre de passer des heures à appliquer votre routine soin dans votre salle de bain, cette nouvelle tendance skincare devrait beaucoup vous plaire. Ainsi, le Skin Minimalisme, comme son nom l’indique, consiste à utiliser moins de produits sur votre visage. Vous n’aurez besoin que de trois produits différents.

Pour commencer, vous devrez nettoyer votre visage. Ensuite, vous pourrez appliquer votre sérum à la vitamine C par exemple. Pour terminer, vous n’aurez plus qu’à vous munir de votre crème hydratante. Vous n’aurez pas besoin d’en faire plus pour prendre soin de votre peau. Cela devrait vous faire gagner un temps précieux le matin !

Les effets que vous pourrez observer sur votre peau

Vous avez peut être peur qu’en réduisant votre routine beauté, votre peau en souffre. Vous n’avez aucune inquiétude à avoir. C’est même plutôt le contraire. Surcharger votre peau d’actifs n’est pas bon pour elle. Cela va plutôt la fragiliser et la rendre plus réactive. En diminuant les produits que vous allez appliquer, votre visage sera beaucoup plus apaisé jour après jour.

Vous pourrez voir vous rougeurs diminuer et votre peau devenir plus lisse. Il ne vous reste plus qu’à faire un petit peu de tri dans les produits de votre salle de bain et n’en conserver que trois. De quoi vous permettre également de faire quelques économies.