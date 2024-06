Avec l’été qui se rapproche, il est temps de penser à votre collection de plages. Si vous prévoyez de passer du temps à la piscine cet été, vous voudrez sûrement être à la pointe de la mode avec un bikini tendance.

Voici cinq styles de bikini incontournables à porter à la piscine cet été, avec des conseils sur la façon de les porter et de les assortir pour un look parfait.

Bikini à volants

Les styles de bikini à volants sont parfaits pour ajouter une touche de féminité à la tenue de plage. Ils sont disponibles dans des styles variés, des volants délicats sur le haut aux volants plus dramatiques sur le bas. La marque Belle des pins propose en effet des types de maillots pour femme avec des collections multiples.

De ce fait, optez pour des couleurs vives et des imprimés floraux pour un look estival éclatant. Pour compléter votre look, ajoutez une jupe de plage légère et des sandales assorties. Et vous pouvez également accessoiriser avec des bracelets et des boucles d’oreilles en perles pour un look élégant et sophistiqué.

Bikini taille haute

Les bikinis à taille haute font leur grand retour cette année, pour le plus grand plaisir des adeptes du style rétro. En effet, ces styles de bikini flatteur allongent les jambes et mettent en valeur la taille. Choisissez un bikini taille haute avec des détails comme des nœuds ou des découpes pour un look moderne et élégant. De plus, associez-le à un kimono léger et à des espadrilles pour un look de plage chic. Pour un look de soirée, optez pour des talons compensés et une pochette assortie.

Bikini à épaules dénudées

Les bikinis à épaules dénudées sont une autre tendance à ne pas manquer cet été. Ces styles de bikini offrent un look décontracté et chic qui convient aussi bien à la piscine qu’à la plage. En addition, optez pour des motifs rayés ou des couleurs pastel pour un look estival frais et tendance. Et complétez votre look avec des lunettes de soleil oversize et un chapeau de paille pour un look glamour. Pour un look de soirée, portez une robe de plage fluide et des sandales à talons.

Les styles de bikini à lacets

Les bikinis à lacets sont une autre tendance à la mode cette année. Ce style offre un look sexy et audacieux qui est parfait pour attirer l’attention au bord de la piscine. Par ailleurs, choisissez ceux avec des lacets sur les côtés ou sur le devant pour un look tendance et moderne. Ensuite, associez-le à des bijoux dorés et à des sandales à talons pour un look sophistiqué en soirée. Pour un look de journée, portez-le avec un short en jean et des tongs.

Bikini à imprimé tropical

Les imprimés tropicaux sont toujours un choix populaire pour l’été. Ces styles de bikini sont disponibles avec des motifs de palmiers, des fleurs exotiques ou des motifs inspirés des tropiques. Ajoutez ensuite des accessoires comme un chapeau de paille et des lunettes de soleil pour un look estival parfait. Pour une touche supplémentaire, ajoutez un sac de plage assorti et une serviette de plage colorée. Vous pouvez également porter des sandales en corde pour un look bohème chic.

Cet été, ne manquez pas ces cinq styles de bikini tendance à porter à la piscine. Que vous optiez pour un bikini à volants, taille haute, à épaules dénudées, à lacets ou à imprimé tropical. Certainement, vous ferez sensation au bord de la piscine cet été. N’oubliez pas d’ajouter des accessoires assortis pour compléter votre look et vous démarquer sous le soleil estival. Profitez de l’été et de la mode avec style !