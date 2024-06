L’été est la saison parfaite pour exprimer votre style et votre créativité à travers des tenues streetwear tendances et confortables. Cette année, plusieurs styles se démarquent, comme ceux des femmes qui veulent être à la pointe de la mode urbaine.

Voici un tour d’horizon des 7 styles de streetwear à adopter absolument cet été tout en restant confortable et stylée.

Le style rétro : un voyage dans le temps

Les années passées continuent d’inspirer et d’enrichir la mode actuelle. Dans cet esprit, le rétro apporte une touche d’originalité et de nostalgie à votre look estival. Pour adopter ce look old school, misez sur des pièces vintages comme les mom jeans, inspirées des années 80 et 90.

Puis, ajoutez des accessoires vintage comme des lunettes de soleil ovales et un sac banane pour compléter votre tenue rétro. Avec ces habillements, vous créerez un style qui reflète à la fois votre personnalité et les influences de la mode passée.

Le look minimaliste : styles de streetwear simples

Moins c’est plus ! Le minimalisme est un style intemporel qui se prête parfaitement à la chaleur estivale. Pour cela, optez pour des pièces aux coupes épurées, aux couleurs neutres et aux matériaux légers. Par exemple, une robe chemise blanche associée à des baskets blanches et un sac à dos minimaliste.

De cette manière, vous créez un look minimaliste, chic et décontracté pour une journée en ville ou une sortie entre amis. En plus, le minimalisme est synonyme de simplicité et d’élégance, parfait pour rester au frais tout en restant stylée.

Esthétique oversized : styles de streetwear surdimensionnés

En réalité, les vêtements oversize sont une tendance forte de cette saison. L’esthétique oversized mise sur des pièces amples comme un sweat shirt oversize associé à un short en jean taille haute. Ajoutez également des accessoires simples comme des baskets blanches et un sac banane pour un look décontracté et tendance.

Le mode oversized permet de jouer avec les proportions et d’ajouter une touche de confort à votre look estival.

Le look athleisure : styles de streetwear en mode sportif

Allier style et confort, idéal pour une journée en ville ou une séance de sport. Afin d’avoir ce style, associez des pièces sportswear à des éléments plus stylés. En fait, vous pouvez combiner des vêtements comme un legging de sport avec des sneakers.

Vous pouvez également ajouter une veste oversize ou un sac à main chic pour compléter le look. Assurément, vous obtiendrez ainsi un look sportif et féminin pour une journée décontractée.

De même, l’athleisure permet de rester à la mode tout en privilégiant le confort et la praticité. C’est aussi une manière de s’adapter à un mode de vie actif sans compromettre son style.

Style urbain chic : l’élégance urbaine

Le style urbain chic allie des pièces classiques et élégantes à des éléments plus décontractés et urbains. Pour un look urbain chic, associez un pantalon cigarette noir avec un t-shirt graphique et une veste en jean oversize.

En plus, vous pouvez compléter votre tenue avec des bottines à talons et un sac à main structuré pour un look chic et moderne. Le style urbain chic est parfait pour celles qui veulent être élégantes tout en conservant une touche décontractée.

Cet été, restez tendance avec ces styles de streetwear : minimaliste, rétro, athleisure, urbain chic et oversized. Exprimez-vous avec des pièces à la fois simples et sophistiquées, revisitez le passé avec des touches vintage. De plus, alliez aussi confort et élégance avec l’athleisure, et adoptez le chic urbain. De fait, laissez libre cours à votre créativité pour un look moderne et audacieux qui reflète votre style personnel.