Les soirées au bord de la mer évoquent souvent des images de détente, de style décontracté et de légèreté. Alors, pour un dîner romantique ou une soirée entre amis, votre tenue doit être à la fois confortable et élégante. De ce fait, voici cinq idées de tenues qui vous permettront de briller lors de votre prochaine soirée à la plage.

La robe coupe babydoll allie tendance et confort lors d’une soirée à la plage

La robe babydoll est un choix idéal pour une soirée au bord de la mer. En effet, sa coupe ample et légère permet à l’air marin de vous rafraîchir tout en vous donnant un look chic et décontracté. De plus, optez pour des couleurs vives ou des motifs floraux pour un style estival parfait.

Afin de rehausser votre tenue, ajoutez des accessoires en coquillage ou en corail pour une touche marine authentique. De même, complétez votre style avec ses sacs de plage tendances qui peuvent être portés aussi bien en journée qu’en soirée.

La robe d’été imprimée

© image Mango.com

Les robes d’été imprimées sont incontournables lors d’une soirée à la plage. Alors, choisissez des motifs légers et aérés, comme des fleurs. Ou bien, optez pour des motifs géométriques, pour une tenue qui respire la fraîcheur et la joie de vivre. Aussi, complétez votre look avec des sandales plates et des accessoires simples pour un style bohème-chic.

Une coiffure naturelle avec des ondulations de plage ajoutera une touche décontractée à votre tenue. Ou bien, des tresses larges décorés de petits coquillage, de fleur ou de bijou de cheveux qui complétera votre style.

Un ensemble palazzo

Les ensembles palazzo sont une alternative élégante aux robes pour un évènement au bord de la mer. Alors, choisissez un haut léger et fluide assorti à un pantalon palazzo large et confortable pour un look sophistiqué et confortable. Ensuite, ajoutez une ceinture en cuir tressée et des sandales à talons pour un style résolument estival.

De même, pour un look encore plus glamour au cours d’une soirée à la plage, optez pour des accessoires en or ou en argent.

La robe bohème : indispensable à porter au cours d’une soirée à la plage

La robe bohème est parfaite pour une soirée décontractée au bord de la mer. De ce fait, optez pour des tissus légers et fluides, comme le coton ou la mousseline. Aussi, des détails comme des franges ou des broderies offrent un look bohème authentique. De même, associez-la à des sandales à talons compensés et à des bijoux en perles pour un style élégant et décontracté.

Enfin, ajoutez un chapeau de paille et une pochette en raphia pour un look boho-chic complet lors de votre soirée à la plage.

Un ensemble chemise-short : décontracté et idéal pour une soirée à la plage

Pour un look décontracté mais stylé, optez pour un ensemble chemise-short. Ainsi, choisissez une chemise légère et fluide que vous pourrez porter ouverte sur un débardeur ou fermée pour un look plus habillé. Puis, associez-la à un short en jean ou en lin et à des sandales plates pour un style décontracté et tendance.

Aussi, accessoirisez avec des bijoux en coquillage et une pochette en paille pour un look estival parfait.

Les soirées à la plage sont l’occasion parfaite pour créer des tenues à la fois élégantes et décontractées. Alors, que vous optiez pour une robe ou un ensemble palazzo, l’important est de choisir des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise. Cela en plus de refléter votre personnalité. Ainsi, amusez-vous à mixer les pièces et les accessoires pour créer des looks uniques et inoubliables.