L’été est le moment idéal pour laisser parler sa créativité vestimentaire. Les imprimés fleuris sont toujours une option gagnante pour ajouter une touche de fraîcheur et de gaieté à votre look estival.

Voici notre sélection des 7 imprimés fleuris à adopter cet été pour un look tendance et coloré. Laissez-vous inspirer par la beauté de la nature et osez les imprimés fleuris pour un été plein de style.

Imprimé tournesol

Les tournesols évoquent instantanément les journées ensoleillées et les champs dorés. En général, optez pour des robes longues ou des combishorts à imprimé tournesol pour un look estival bohème et romantique. Leur éclat vibrant et leur grande taille en font un choix parfait pour se démarquer avec élégance. Associez-les avec des chapeau pour femme et des sandales en cuir et des accessoires en raphia pour un look complet.

Imprimés fleuris à hibiscus

L’hibiscus, avec ses grandes fleurs exotiques, apporte une touche tropicale à votre tenue estivale. Choisissez des pièces à l’imprimé hibiscus dans des tons vifs comme le rouge, le rose ou l’orange. Cela créera certainement un look dynamique et plein de vitalité. De plus, les robes portefeuille ou les tops à épaules dénudées sont parfaits pour mettre en valeur cet imprimé.

Imprimé marguerite

Les marguerites sont des fleurs simples et délicates, parfaites pour un look féminin et romantique. Optez pour des jupes ou des blouses à imprimés fleuris marguerite pour une allure légère et aérienne. Puis, associez-les avec des sandales plates et des bijoux minimalistes pour un look estival chic et décontracté. Pour compléter votre tenue, ajoutez un chapeau de paille et un sac en osier pour un style élégant et intemporel.

Imprimés fleuris de pivoine

Les pivoines, avec leurs pétales doux et volumineux, sont l’incarnation de l’élégance et de la grâce. Choisissez des pièces à l’imprimé pivoine dans des tons pastel comme le rose ou le blanc pour un look doux et raffiné. Les robes midi ou les chemisiers à imprimé pivoine sont parfaits pour une sortie estivale élégante.

Imprimé coquelicot

Les coquelicots, avec leur rouge vif et leur aspect sauvage, apportent une touche de passion à votre tenue estivale. En outre, optez pour des pièces à l’imprimé coquelicot comme des shorts ou des pantalons fluides pour un look décontracté. En addition, associez ces imprimés fleuris avec des tops blancs et des espadrilles pour un look frais et estival.

Imprimés fleuris à lotus

Le lotus, avec ses pétales délicats et sa symbolique spirituelle, apporte une touche d’harmonie à votre garde-robe estivale. Alors, choisissez des pièces à imprimés fleuris lotus dans des tons zen comme le bleu ciel ou le vert d’eau. Cela offrira assurément un look apaisant et rafraîchissant pendant l’été. En effet, les robes longues ou les kimonos à imprimé lotus sont parfaits pour un look estival zen et tendance.

Imprimé hortensia

Les hortensias, avec leurs bouquets de fleurs colorées, apportent une touche de fraîcheur à votre tenue estivale. Par conséquent, optez pour des pièces imprimées hortensias dans des tons pastel pour un look dynamique et plein de vie.

En outre, les robes à volants ou les combinaisons à imprimé hortensia sont parfaites pour un look frais et féminin. Accessoirisez votre tenue avec des bijoux en argent ou en or rose pour compléter votre look en toute élégance.

Les imprimés fleuris sont un choix parfait pour un été coloré et joyeux. Effectivement, vous pouvez choisir entre des imprimés audacieux et vibrants ou des motifs plus subtils et délicats. Généralement, les fleurs sont une option gagnante pour ajouter une touche de fraîcheur et de féminité à votre tenue estivale. De plus, ils s’adaptent à toutes les occasions, des sorties décontractées aux événements plus formels.