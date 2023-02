Depuis quelques semaines, la tendance Vanilla Girl est partout sur la plateforme Tik Tok. Cette nouvelle mode a déjà été adoptée par de nombreuses influenceuses.

Si bien que vous risquez d’en entendre parler pendant encore un petit moment. Il est donc temps de la suivre vous aussi !

La tendance beauté Vanilla Girl est partout sur Tik Tok

En quoi consiste cette nouvelle tendance beauté qui affole la toile ?

Si vous êtes un petit peu active sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Tik Tok, vous avez certainement entendu parler de la tendance Vanilla Girl. Cette dernière est partout depuis quelques semaines. Il s’agit d’une mode qui touche aussi bien l’univers de la beauté que celui de la mode ou même de la décoration.

Cette dernière s’appuie sur un style minimaliste et très épuré. La Vanilla Girl va porter uniquement des couleurs nude et vivre dans un intérieur décoré avec un grand soin. C’est une tendance qui prône le retour du naturel dans tous les domaines. Pour les ongles par exemple, vous devrez opter pour une manucure Clean nails.

Le maquillage idéal pour suivre la mode Vanilla Girl

Vous avez peut être envie de suivre la tendance Vanilla Girl vous aussi. Pour ce qui est de votre maquillage, vous devrez réaliser un look qui soit le plus naturel possible. Ainsi, vous pourrez unifier votre teint avec une BB crème et appliquer un correcteur de manière localisée. Vous pourrez également appliquer du blush sur vos pommettes.

Pour les yeux, une couche de mascara sera suffisante. Enfin, pour sublimer vos lèvres, il vous suffira d’appliquer du gloss légèrement rosé. Vous ne devez pas avoir l’air d’être maquillée. Votre make up doit seulement sublimer votre beauté naturelle.

Quelle tenue porter pour adopter cette tendance de Tik Tok ?

Soigner votre maquillage ne suffira pas à adopter la tendance Vanilla Girl. Vous allez également devoir faire attention à votre tenue. Ainsi, vous devrez dire adieu aux couleurs sombres ou trop vives de votre dressing. A la place, vous devrez choisir des vêtements clairs qui affichent des coloris beige, blanc, crème ou encore taupe.

Par exemple, vous pourrez opter pour le total look beige. Si vous avez avez envie d’une tenue qui soit chic et élégante, ce trench Mango sera parfait. Il ne vous reste plus qu’à trier votre dressing si vous voulez être à la mode ! Vous devrez remplir vos placard de beige !