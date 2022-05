Découvrez dans cet article toutes les nouvelles prédictions astrologiques du vendredi 27 mai 2022. Un week-end si splendide ou une humeur glaciale ? On vous dévoile tout et selon votre horoscope du jour.

Bélier 21 mars – 20 avril

Ce jour du vendredi 27 mai 2022, tous vos projets sont au rendez-vous : un entretien positif, une bonne vente… Vos efforts portent leurs fruits. L’ambiance est festive.

Taureau 21 avril – 21 mai

Vous avez de nouveaux contacts et vous vous rappelez éventuellement ceux qui vous ont ignoré.

Gémeaux 22 mais – 21 juin

Vous risquez de faire une impasse, alors faites attention pour ne pas blesser vos collègues par des mots emportés.

Cancer 22 juin – 22 juillet

Ce vendredi 27 mai 2022, vous aurez des discussions qui vous rapprochent de vos enfants. Aussi, vous serez invité par votre partenaire, ce qui dynamise votre couple.

Lion 23 juillet – 23 août

Mieux vaut aborder un sujet délicat quand les choses arrivent… Votre conjoint n’en manque pas ! En revanche, votre projet a l’air bien.

Vierge 24 août – 22 septembre

Si votre horoscope est Vierge, aujourd’hui, vous pouvez profiter de la caresse de Vénus.

Balance 23 septembre – 23 octobre

Des conflits vous guettent, donc soyez pacifique avec votre partenaire ou votre collègue de travail.

Scorpion 24 octobre – 22 novembre

Si vous avez des difficultés, ne vous découragez pas, ce vendredi 27 mai 2022 vous en sortirez. Côté cœur, méfiez-vous des mots qui dépassent vos pensées.

Sagittaire 23 novembre 21 décembre

Allez, sautez ! On bouge, on change d’avis ou de direction. Rassemblez toutes vos informations et vos coordonnées, elles sont utiles pour démarrer votre programme.

Capricorne 22 décembre – 20 janvier

La prévision pour le capricorne vous conseille d’être ouvert et surtout amical, car une petite discordance peut vous faire remettre un grave conflit.

Verseau 21 janvier – 18 février

Vous êtes gagnant dans toutes les circonstances. Donc, profitez de cette journée pour conclure des négociations ou autres projets.

Poissons 19 février – 20 mars

Des évènements inhabituels peuvent vous arriver, donc soyez confiant et attentif dans toutes les situations.