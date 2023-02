Il sera bientôt temps de troquer vos manteaux en laine pour cette veste Kiabi colorée ! En effet, les températures vont commencer à remonter.

Vous n’aurez donc plus besoin de vos doudounes matelassées pour vous garder au chaud.

Vous allez faire fureur avec cette veste Kiabi colorée la saison prochaine

Le violet sera l’une des couleurs les plus tendances du printemps

Cet hiver, vous avez sans doute eu pour habitude de porter principalement des tenues sombres et foncées. Pourtant, dans quelques semaines maintenant, le printemps sera de retour. Ce sera l’occasion d’apporter un petit peu plus de couleur au sein de votre dressing. Pour ce faire, vous ne pourrez pas porter n’importes quelles teintes non plus.

En effet, certains coloris seront très prisés la saison prochaine. Ce sera notamment le cas du rouge vif, du vert foncé mais aussi du violet ! Ainsi, le mauve sera la teinte que vous verrez un peu partout dès la sortie des premiers rayons de soleil. De quoi vous donner envie de vous laisse tenter vous aussi !

Vous aurez forcément envie de vous offrir cette superbe veste Kiabi

Pour adopter le violet au printemps prochain, nous avons trouvé la tenue parfaite pour vous. Ainsi, vous pourrez choisir cette veste Kiabi. Cette dernière affiche une teinte mauve qui se rapproche un petit peu du lilas. C’est une couleur lumineuse et féminine qui est idéale pour les beaux jours. Il s’agit alors d’une veste assez courte en lainage.

Elle vous gardera bien au chaud quand les températures seront encore fraiches. Cette veste possède également une coupe assez large qui vous laissera libre de vos mouvements. Son petit prix ne sera pas un soucis pour vous, bien au contraire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiabi (@kiabi_official)

Accordez votre nouvelle veste à vos tenues sans vous tromper

Si vous n’avez pas vraiment l’habitude de porter des couleurs, vous avez peut être un petit peu peur de mettre cette veste Kiabi violette. Pourtant, il s’agit d’une teinte que vous pourrez porter au quotidien très facilement. Ainsi, vous pourrez décider d’accessoiriser votre veste avec une jupe en jean Stradivarius.

Il est intéressant de créer un contraste entre cette veste courte et une jupe longue. Vous pourrez également la porter avec une jupe Zara pour un style plus affirmé. Faites tout de même attention à l’accord des couleurs. Pour ne pas faire de fashion faux, restez dans des tons neutres et sobres plutôt que des coloris vifs.