Les enfants sont des champions incontestés en matière de perte d’objets. Que ce soit à l’école, dans leurs loisirs, etc., les clés, les livres, les vêtements et parfois même des sacs à dos entiers disparaissent sans laisser de trace, même si votre enfant jure avoir été prudent.

Retrouver ces objets perdus est une tâche que les parents assument au quotidien et qui échoue le plus souvent, entraînant des coûts financiers additionnels.

5 astuces pour ne plus perdre les vêtements et jouets de vos enfants

Acheter moins

Oui, cela peut sembler contre-intuitif, mais lorsque votre enfant n’a qu’une seule veste, il sait à quoi elle ressemble et il « doit » en être responsable. Certains vêtements ne sont pas concernés par cela, à l’exemple des gants, car ils se perdent facilement.

Il est conseillé d’en acheter deux de la même paire. Vous ne pouvez pas vous tromper en ayant des moufles supplémentaires. De plus, si votre enfant en perd une, vous pouvez toujours en faire une paire.

Créer des poches spéciales

Il est question ici de créer des compartiments désignés dans le sac de vos enfants, en les encourageant à tout ranger au même endroit et en répétant la même routine chaque jour. Il leur sera plus facile de s’en souvenir. Vous pouvez aussi lui apprendre à garder les petits objets dans une poche de son vêtement ou dans un sac à main avec une fermeture Éclair.

Utiliser des étiquettes nominatives

Il est important d’utiliser une etiquette ecole pour les objets avec lesquels votre enfant sort fréquemment de la maison avec pour se rendre à l’école ou à la crèche. L’étiquetage des objets permet aux gens de les retrouver plus facilement en cas de perte. Pensez aussi à ajouter un numéro de téléphone en plus du nom.

N’oubliez pas non plus de vérifier à deux reprises le contenu de son sac avant de quitter la maison. Vous lui donnerez ainsi l’habitude de vérifier deux fois qu’il n’a rien oublié. Il est plus aisé de retrouver des objets perdus dès qu’on se rend compte de leur absence que plus tard.

Apprendre aux enfants à s’occuper de leurs affaires

Apprenez à votre enfant à s’occuper de ses affaires de la même manière que vous lui apprendriez à traverser la route. Commencez par lui tenir la main, puis apprenez-lui à le faire, puis laissez-le s’entraîner sous votre supervision et enfin, laissez-le traverser seul.

C’est une façon de lui rendre plus responsable. Trouvez aussi des idées créatives pour vous assurer qu’il ne perd pas ses objets ou qu’il ne se les fait pas voler. S’il perd quelque chose, demandez-lui quand il l’a eu pour la dernière fois, où il a pu aller, etc.

Créer une check-list (liste de contrôle)

Créez ensemble une liste de contrôle colorée et placez-la dans son sac d’école. Cela aidera votre enfant à mieux ranger ses affaires. Il s’assurera ainsi qu’il emporte tout avec lui à la sortie des classes.

Pensez à plastifier la liste pour qu’elle dure plus longtemps et passez la quotidiennement en revue avec votre enfant, jusqu’à ce qu’il la mémorise et pour vérifier que quelque chose ne lui a pas échappé. Il s’agit aussi d’un bon outil pour aider votre enfant à développer des compétences organisationnelles pour plus tard dans la vie.