Pour une femme, le parfum peut constituer un véritable instrument de séduction. En fonction des fragrances choisies, il peut devenir une véritable composante de votre personnalité, de votre beauté ainsi que de votre style.

Voici une sélection de 5 parfums pour femme à la mode indispensables pour cet été.

Alive – Hugo Boss

Pour un parfum léger, floral et résolument estival, cette petite pépite d’Hugo Boss sera parfaite. Retrouvez une note de tête pétillante, rehaussée par une note de cœur de Jasmin Sambac très féminine.

Le tout est harmonisé par une légère fragrance de fond de sauge et de bois de Santal. Un accord étonnant et parfait pour l’été !

Light Blue Forever – Dolce & Gabbana

Cette eau de parfum signée Dolce & Gabbana sent bon le sud de la France et le soleil, avec son cœur floral composé en grande partie d’extraits de fleurs d’oranger.

Pour apporter une note plus douce, féminine et légère, retrouvez une note de fond construite autour d’odeurs de délicates fleurs blanches. Ce véritable bouquet de fleurs liquide restera frais au creux de votre cou, même avec les chaudes chaleurs de l’été ; un incontournable !

Nina Soleil — Nina Ricci

Jamais un parfum n’a aussi bien porté son nom. Mesdames, si vous aimez les odeurs sucrées, entêtantes et qui sentent bon la gourmandise et le soleil, optez pour cette merveille. En note de tête, retrouvez les agrumes aériens et légers de la mandarine et de la bergamote.

Pour le côté sucré, entêtant sans être écœurant, retrouvez des effluves de chantilly et de gardénia en notes de cœur. Enfin, un côté boisé harmonieux sera diffusé grâce aux essences de cèdres et de vanille en note de fond.

Good Girl Suprême — Carolina Herrera

Au-delà de l’objet « flacon » en lui-même, absolument magnifique et séducteur, ce parfum est un indispensable de l’été. Son odeur de baies mettra votre féminité en valeur.

Pour la légèreté et la séduction, les notes de cœur de Jasmin d’Égypte vous permettront de marquer les esprits sur votre passage. Petit plus : l’odeur en fond de fève de Tonka qui apporte une touche de chaleur agréable.

In love with you Freeze – Armani

Qui dit parfum estival, dit aussi amours d’été et romances aériennes. Retrouvez cette ambiance romantique et légère avec ce parfum unique proposé par Armani.

Appréciez ce côté sucré et gourmand de la cerise en note de tête et l’élégance de la pivoine en note de cœur. Enfin, le patchouli et le musc blanc en notes de fond apporteront cette touche de féminité qui vous mettra en valeur.

Et vous, quel est votre parfum préféré pour l’été ?