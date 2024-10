Ces derniers temps, le lait végétal fait beaucoup parler de lui. Si bien que vous avez peut être envie de remplacer votre classique lait de vache par cette nouvelle alternative.

Seulement, vous vous demandez lequel des deux est le meilleur pour la santé. La réponse pourrait bien vous étonner.

Est-ce que vous devez privilégier le lait végétal ou le lait de vache ? On vous dit tout

Le lait végétal gagne en popularité depuis quelques années maintenant

Cela fait quelques années déjà que la lait végétal a envahi les rayons des grandes surfaces. Qu’il s’agisse du lait de soja, du lait d’avoine ou encore du lait d’amande, vous n’avez que l’embarras du choix.

De quoi vous donner envie de tester vous aussi. Si au goût ces boissons sont très agréables, vous vous demandez tout de même ce qu’il en est sur le plan nutritionnel. En effet, même si elles prennent le nom de lait, elles n’ont rien à voir avec ce dernier.

Le lait végétal et le lait de vache possèdent des propriétés nutritionnelles différentes

Vous devez certainement vous en douter mais le lait de vache et le lait végétal possèdent tous deux des propriétés nutritionnelles complètement différentes. En effet, le lait végétal est, dans la plupart des cas, obtenu en faisant tremper de l’avoine ou encore des amandes dans de l’eau. Si bien que ce dernier va contenir moins de protéines que le lait de vache.

En revanche, les boissons végétales pourront être plus faciles à digérer. De plus en plus de personnes se rendent compte qu’elles sont intolérantes au lactose. Le lait de chèvre peut être également une alternative intéressante. Finalement, il n’y a pas vraiment une boisson meilleure que l’autre pour la santé. Seulement le lait de vache va vous apporter davantage de protéines, de vitamines et de nutriments.

Attention, toutes les boissons végétales disponibles sur le marché ne se valent pas

Vous l’avez sans doute remarqué mais il existe des dizaines de références de laits végétaux sur le marché. Si bien que toutes ne se valent pas. Vous devrez être très attentive à la composition de celle que vous allez choisir. Ainsi, certaines seront particulièrement riches en vitamines et protéines.

C’est vers elles que vous devrez tourner. En revanche, vous devrez faire attention aux boissons sucrées à la vanille ou au chocolat par exemple. Ces dernières ne vont pas vous apporter grand chose d’intéressant sur le plan nutritionnel. Elles sont seulement riches en sucres ajoutés.