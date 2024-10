Depuis le début de l’automne, vous avez l’impression de manquer d’énergie. Heureusement, il est assez simple de résoudre cette problématique. Cette fois ci, c’est dans votre assiette que ça va se passer.

Ainsi, vous devrez privilégier les fruits et les légumes riches en vitamines, en fer et en magnésium pour retrouver la forme ces prochaines semaines.

Ces fruits et légumes vont vous apporter un maximum d’énergie ces prochaines semaines

Un petit coup de mou à l’arrivée de l’automne est tout à fait normal

Vous avez l’impression d’être très fatiguée et de manquer d’énergie depuis quelques semaines. C’est un phénomène dont vous n’êtes pas la seule à souffrir, bien au contraire. En effet, nous sommes nombreuses à ressentir un petit coup de mou à l’arrivée de l’automne.

C’est tout à fait normal. Avec les journées raccourcissent, les températures qui diminuent et la grisaille environnante, beaucoup n’ont plus vraiment le moral. Heureusement, il est possible de retrouver la forme comme Cristina Cordula assez facilement.

Ces fruits vont vous apporter toute l’énergie dont vous avez besoin

Pour retrouver votre sourire et votre énergie cette saison, c’est dans votre assiette que cela va se passer. Il vous faudra alors privilégier les fruits les plus riches en vitamine C, en magnésium et en fer. Ce sont eux qui vont vous rebooster.

Parmi ces derniers vous allez retrouver la fraise particulièrement riche en antioxydants, en vitamine C et contenant peu de sucre. La banane sera également un très bon allié. Grâce à son fort taux en potassium, elle va renforcer votre système immunitaire. Elle contient également de la tryptophane qui va agir sur votre humeur et la réguler au quotidien.

Les légumes que vous devez privilégier pour retrouver la forme cette saison

Les fruits ne sont pas les seuls aliments qui vont vous aider à retrouver de l’énergie cette saison. Ce sera également le cas de certains légumes. Cette saison, nous vous conseillons de vous tourner vers les légumes verts comme l’asperge par exemple. Cette dernière est riche en vitamine B9 qui va renforcer votre système immunitaire et prévenir la fatigue.

Le chou vert et l’avocat de même que l’artichaut sont également de bonnes options. L’épinard vous apportera quant à lui du fer. Si vous n’êtes pas une grande fan de légumes verts, vous pouvez toujours les consommer sous la forme de jus verts. Ces derniers sont d’ailleurs très tendances en ce moment.