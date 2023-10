Les bijoux sont des éléments essentiels pour compléter une tenue et exprimer son style.

Mais comment les sélectionner et les agencer selon les circonstances, les vêtements et les formes ? Voici quelques conseils pour éviter les erreurs et rayonner de charme.

1. Adapter ses bijoux à sa morphologie

Il est important de choisir des bijoux qui valorisent votre allure et vos lignes. Par exemple, si vous avez un visage rond, optez pour des boucles d’oreilles longues et fines, qui affinent le visage.

Si vous avez un cou court, préférez des colliers ras-du-cou ou des pendentifs courts, qui libèrent le cou. Si vous avez des poignets fins, misez sur des bracelets fins ou des manchettes, qui ornent le poignet sans le surcharger.

Si vous cherchez des bijoux adaptés à votre morphologie, vous pouvez consulter un grossiste en perles, qui vous proposera un large choix de modèles et de tailles.

2. Harmoniser ses bijoux avec sa tenue

Les bijoux doivent être en harmonie avec le style, les couleurs et le décolleté de votre tenue. Par exemple, si vous portez une robe noire, vous pouvez jouer avec des bijoux colorés ou dorés, qui apportent de la gaieté.

Si vous portez une chemise blanche, vous pouvez opter pour des bijoux discrets ou minimalistes, qui soulignent la sobriété.

Si vous portez un col rond, vous pouvez choisir un collier court ou un ras-du-cou, qui suit la courbe du col. Si vous portez un col en V, vous pouvez miser sur un collier long ou un sautoir, qui suit la diagonale du décolleté.

3. Varier ses bijoux selon les occasions



Ils doivent être adaptés à l’ambiance et au contexte de l’événement auquel vous participez. Par exemple, si vous allez à un entretien d’embauche, évitez les trop flashy ou bruyants, qui peuvent gêner votre interlocuteur.

Privilégiez des bijoux sobres et élégants, qui renvoient une image sérieuse. Si vous allez à une soirée, vous pouvez vous permettre des bijoux plus originaux ou audacieux, qui reflètent votre personnalité et votre fantaisie.

4. Mélanger les styles et les matières

Les bijoux ne doivent pas être trop uniformes ou monotones. Vous pouvez oser le mélange des styles et des matières, qui apporte du rythme et du relief à votre look. Par exemple, vous pouvez en associer en or et en argent, qui créent un contraste élégant et moderne.

Vous pouvez aussi combiner des bijoux en métal et en pierres naturelles, qui ajoutent de la couleur et de la texture. Vous pouvez également superposer des colliers ou des bracelets de différentes longueurs ou épaisseurs, qui donnent du volume et du mouvement.

5. Respecter les règles de proportion

Ils doivent être proportionnés à votre taille et à votre corpulence. Si vous êtes petite ou menue, évitez les bijoux trop volumineux ou massifs, qui peuvent vous tasser ou vous alourdir. Optez pour des bijoux fins ou délicats, qui vous grandissent et vous affinent.

Si vous êtes grande ou pulpeuse, évitez les trop petits ou discrets, qui peuvent vous rapetisser ou vous écraser. Choisissez des volumineux ou audacieux, qui vous équilibrent et vous valorisent.

6. Mettre en avant un bijou phare

Les bijoux doivent être dosés avec modération et élégance. Il est conseillé de mettre en avant un seul bijou phare, qui attire le regard et fait la différence.

Par exemple, si vous portez une bague remarquable ou originale, évitez de porter d’autres bagues ou des bracelets, qui peuvent vous rendre trop chargé. Si vous portez un collier remarquable ou sophistiqué, évitez de porter des boucles d’oreilles ou des broches, qui peuvent être encombrants.