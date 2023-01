Découvrez les bienfaits de l’eau de rose pour le visage. L’eau de rose est obtenue à partir de la distillation des pétales de roses.

Elle est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et adoucissantes pour la peau. Elle est particulièrement bénéfique pour les peaux sèches, sensibles et matures.

L’eau de rose hydrate la peau

L’eau de rose est riche en acides hyaluroniques et en vitamine C qui aident à hydrater la peau en profondeur. Elle permet de maintenir un bon niveau d’hydratation de la peau et de réduire la sécheresse cutanée.

Apaise les rougeurs

L’eau possède des propriétés anti-inflammatoires qui aident à calmer les rougeurs et les irritations de la peau. Elle est particulièrement efficace pour les peaux sensibles et réactives.

Adoucit la peau

L’eau de rose est riche en tanins et en vitamine A qui aident à adoucir la peau et à lisser les rides. Elle permet de lisser les ridules et de réduire l’apparence des rides.

L’eau de rose tonifie la peau

Elle possède des propriétés astringentes qui aident à tonifier la peau et à resserrer les pores. Vous réduirez l’apparence des pores dilatés et de donner un aspect plus frais de votre peau.

Améliore l’éclat de la peau

Cette eau contient des antioxydants qui aident à protéger la peau des radicaux libres et à améliorer l’éclat de la peau. Elle permet de donner un aspect plus lumineux à la peau et de réduire l’apparence des taches de vieillesse.

Raffermie la peau

Cette eau est riche en vitamine C et en flavonoïdes qui aident à renforcer les fibres de collagène et d’élastine de la peau. Vous pourrez raffermir votre peau et de réduire l’apparence des rides et des ridules.

L’eau de rose est anti-âge

Cette eau est riche en antioxydants et en vitamine C qui aident à combattre les signes de l’âge. Elle permet de ralentir le vieillissement cutané et de réduire l’apparence des rides et des taches de vieillesse.