Tu veux en finir avec les boutons dans le dos ? L’acné dorsale, ou bacné, peut vraiment te gâcher la vie : démangeaisons, douleurs, traces, gêne en maillot ou en débardeur… Mais rassure-toi, il existe des solutions simples et efficaces ! Découvre ici comment reconnaître ce type d’acné, pourquoi il apparaît, quelle routine adopter étape par étape, quels soins choisir, et les erreurs à éviter pour retrouver une peau nette sans stress.

Acné dorsale : comment la reconnaître ?

Tout le monde a déjà croisé “bacné” au moins une fois dans sa vie, même si c’est parfois tabou. Contrairement à l’acné du visage, elle se fait plus discrète au quotidien, mais reste tout aussi gênante. Elle se manifeste par différents types de boutons, répartis surtout sur :

Le haut du dos et les épaules (très fréquemment touchés)

et les épaules (très fréquemment touchés) Parfois la nuque ou la poitrine

ou la poitrine Chez certains, toute la largeur du dos peut être concernée

On croise sur la zone touchée :

Points noirs : petits orifices foncés à la surface de la peau (comédons ouverts)

: petits orifices foncés à la surface de la peau (comédons ouverts) Points blancs : petits boutons fermés sous la peau (comédons fermés)

: petits boutons fermés sous la peau (comédons fermés) Boutons rouges : inflammatoires, douloureux au toucher (papules)

: inflammatoires, douloureux au toucher (papules) Pustules : boutons blancs purulents, parfois douloureux, contenant du pus

: boutons blancs purulents, parfois douloureux, contenant du pus Les nodules ou abcès (dans les cas sévères) sont de gros boutons profonds et très douloureux, qui peuvent laisser des cicatrices ; découvrez aussi des astuces pour une peau nette.

L’acné du dos touche principalement certaines personnes, mais saviez-vous qu’un accessoire beauté gua sha peut aussi aider à améliorer l’aspect de votre peau ?

Les adolescents (pleine activité hormonale), mais aussi les adultes touchés par des bouleversements hormonaux

Personnes à peau grasse ou à tendance acnéique

Sportifs, personnes sujettes à la transpiration excessive ou qui portent souvent des vêtements serrés

Type de lésion Caractéristique Douleur Risques Point noir Pore bouché – sébum oxydé Non Peut évoluer en bouton infecté Point blanc Comédon fermé sous la peau Non/peu Inflammation possible Papule Bouton rouge, enflammé Oui, sensible Transformation en pustule Pustule Bouton blanc/or jaune purulent Oui, douloureux Risque de cicatrice si percé Nodule/abcès Bouton profond, volumineux Oui fort Cicatrices, infection

Pourquoi ces boutons débarquent-ils sur le dos ?

La peau du dos, naturellement épaisse et pourvue de glandes sébacées très actives, est donc particulièrement exposée aux boutons. Pour y remédier, adoptez des gestes simples et efficaces. Les causes de ces imperfections sont multiples :

Facteurs hormonaux et génétiques : puberté, cycle menstruel, bouleversements hormonaux ou hérédité

: puberté, cycle menstruel, bouleversements hormonaux ou hérédité Production excessive de sébum : le sébum emprisonné dans les pores favorise la formation de points noirs et l’arrivée de boutons

: le sébum emprisonné dans les pores favorise la formation de points noirs et l’arrivée de boutons Propagation bactérienne : la bactérie Cutibacterium acnes (ex-Propionibacterium acnes) se développe et aggrave l’inflammation

: la bactérie Cutibacterium acnes (ex-Propionibacterium acnes) se développe et aggrave l’inflammation Vêtements inadaptés : textiles synthétiques ou trop serrés empêchent la peau de respirer et favorisent la transpiration stagnante

: textiles synthétiques ou trop serrés empêchent la peau de respirer et favorisent la transpiration stagnante Transpiration abondante, surtout lors d’activités sportives ( non éliminée par la douche ), qui bouche les pores

), qui bouche les pores Frottements répétés (bretelles, sac à dos, sièges de voiture, lingerie, épaulettes, etc.)

Usage de produits cosmétiques comédogènes (huiles minérales, silicones non rincées, crèmes grasses pour le corps…)

Hygiène inadaptée (douche bâclée après le sport, pas de changement de tee-shirt, etc.)

Rôle du stress : il influence les hormones et peut amplifier la production de sébum

: il influence les hormones et peut amplifier la production de sébum Certains médicaments ou compléments hormonaux peuvent être déclencheurs ou amplificateurs

Cause Effet sur la peau Exemples/Situations courantes Hormones Sécrétion de sébum, déséquilibre Adolescence, contraception, cycle menstruel Vêtements serrés Occlusion, macération Sport, travail, vêtements de nuit synthétiques Transpiration, frottement Bouchage des pores Sac à dos, équipements sportifs, journées chaudes Cosmétiques non adaptés Obstruction des pores Lait pour le corps gras, crème solaire occlusive Hygiène insuffisante Accumulation bactérienne Douches rares après l’activité, pas de change Stress Dérèglement hormonal Examens, évènements importants

Adopter la bonne routine pour retrouver un dos net

Pour venir à bout de l’acné du dos, il suffit d’adopter une routine adaptée et de sélectionner les soins appropriés : rien d’insurmontable, l’essentiel est de rester régulier(e) et bienveillant(e) envers sa peau. Découvrez aussi les accessoires indispensables pour cheveux et suivez ces étapes-clés pour dire adieu aux boutons.

1. Nettoyer en douceur, sans agresser

Choisis un nettoyant doux adapté aux peaux acnéiques ou mixtes à grasses.

adapté aux peaux acnéiques ou mixtes à grasses. Évite les gels douche industriels bourrés de parfums ou de silicones.

Les savons à la propolis noire purifient la peau, enlèvent les impuretés et laissent une sensation de fraîcheur et de netteté.

En finition, applique une lotion purifiante (par exemple à la menthe poivrée et huiles essentielles bio) : elle resserre les pores, élimine les bactéries résiduelles et prévient l’apparition des imperfections

(par exemple à la menthe poivrée et huiles essentielles bio) : elle resserre les pores, élimine les bactéries résiduelles et prévient l’apparition des imperfections Astuce : lave toujours ton dos après tes cheveux sous la douche pour éviter que des résidus d’après-shampoing ou de silicone ne s’accumulent sur ta peau

Produit Action Fréquence Savon à la propolis noire Nettoyage purifiant, antiseptique Matin et/ou soir Lotion anti-imperfections Resserre les pores, apaise, élimine bactéries Après chaque nettoyage

2. Miser sur des soins quotidiens bien choisis

Après la douche, applique sur le dos une huile ou un soin localisé au pouvoir purifiant et réparateur.

L’huile de nigelle est une alliée précieuse : antimicrobienne, assainissante, elle favorise aussi la cicatrisation des lésions.

Adoucis les mains avant, et masse doucement pour bien faire pénétrer le produit.

Laisse la peau respirer quelques minutes avant d’enfiler un vêtement.

Soin Les bienfaits Quand l’utiliser ? Huile de nigelle Purifie, assainit, cicatrise Chaque soir, sur peau sèche Gel anti-imperfections Sèche rapidement les boutons isolés Le matin ou localement dès l’apparition

3. Soin hebdomadaire : Peeling et gommage pour désincruster

Offre-toi une vraie pause gommage 1 à 2 fois par semaine ; idéalement avec un gommage corporel doux

Concentre-toi sur les zones sujettes aux irritations. N’appuie pas trop fort : la douceur reste ta meilleure alliée.

Le peeling minéral aux AHA affine la texture de la peau, favorise l’évacuation des cellules mortes et permet aux soins d’être bien assimilés.

Tu peux aussi compléter avec un masque purifiant à l’argile si tu es sujette aux excès de sébum.

Produit Effet recherché Astuce Gommage doux corps Désincruste les pores, élimine les peaux mortes À faire sur peau légèrement humide Peeling minéral AHA Affiner le grain de peau, éclat, souplesse Respecte la fréquence : max 2 fois/sem. Masque à l’argile Absorbe le surplus de sébum, purifie Laisse poser 10 min, puis rince

4. Agir de l’intérieur : les compléments qui aident

Renforce ta routine beauté avec des compléments alimentaires ciblés “peau nette”

Les comprimés à la propolis noire, au sélénium, à base de graines de lin ou d’antioxydants favorisent la régulation du sébum, apaisent les inflammations et boostent la réparation de la peau

Les changements se ressentent en général au bout de 3 à 4 semaines de prise régulière

Complément Action Conseil Comprimés à la propolis noire Purifie de l’intérieur, aide à la cicatrisation 1 à 2 par jour Complément sélénium/zinc Rééquilibre, anti-inflammatoire En cure, à renouveler dans l’année Graines de lin (huile ou poudre) Oméga 3, sébo-régulateur Ajoute à l’alimentation quotidienne

Petits plus pour une peau de rêve

Favorise les tenues en coton , lin ou fibres naturelles : la peau respire mieux, la transpiration sèche plus vite

, lin ou fibres naturelles : la peau respire mieux, la transpiration sèche plus vite Pense à prendre une douche juste après le sport ou une session de transpiration intense pour limiter la prolifération bactérienne

ou une session de transpiration intense pour limiter la prolifération bactérienne Change régulièrement ta serviette, housse de couette, tee-shirts ou vêtements de nuit : cela évite la réimplantation des bactéries sur la peau

Évite à tout prix de toucher ou percer tes boutons, car cela augmente le risque d’infection et de cicatrices !

Réduis les aliments trop sucrés ou gras, qui peuvent favoriser le terrain inflammatoire

Adopte des cosmétiques non comédogènes, spécialement formulés pour les peaux sujettes à l’acné (regarde bien les étiquettes !)

Allège tes gestes beauté : une routine simple, régulière, vaut mieux que la superposition de 10 produits qui étouffent la peau

Si la gêne persiste, consulte un spécialiste pour élaborer une prise en charge personnalisée

Idées de produits et routines à tester pour améliorer la situation

Savons et gels purifiants : Propulsent un nettoyage efficace sans agresser la peau

Propulsent un nettoyage efficace sans agresser la peau Lotions anti-imperfections : Agissent à la fois pour apaiser, resserrer les pores et limiter la réapparition des boutons

Agissent à la fois pour apaiser, resserrer les pores et limiter la réapparition des boutons Huiles naturelles : Nigelle, tea tree, lavande pour leurs propriétés assainissantes et cicatrisantes

Nigelle, tea tree, lavande pour leurs propriétés assainissantes et cicatrisantes Découvrez des gommages et peelings doux pour le corps afin de nettoyer la couche cornée et optimiser l’effet de vos soins.

pour le corps afin de nettoyer la couche cornée et optimiser l’effet de vos soins. Compléments alimentaires ciblés : Pour soutenir la réparation de la peau

Pour soutenir la réparation de la peau Soins polyvalents 3-en-1 (nettoyant, gommage, masque), idéaux pour les routines minimalistes

Souviens-toi, chaque peau a son propre rythme d’évolution — la patience et la régularité sont essentielles. En suivant ces conseils et routines, tu peux vraiment transformer l’aspect de ton dos sur le moyen terme.