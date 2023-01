Si le bronzer a longtemps été le produit star pour mettre son visage en valeur, ce dernier est en train de perdre sa première place.

En effet, cet hiver, c’est le blush blanc que vous allez utiliser pour obtenir un teint lumineux. Une tendance qui peut surprendre mais qui va pourtant vous bluffer !

Le blush blanc sera le produit de beauté le plus tendance de l’hiver

Mettre en valeur son teint grâce au blush blanc

Le blush est un produit de beauté qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. S’il n’est pas toujours facile de l’appliquer, cela reste un indispensable de votre maquillage du teint. En effet, il va apporter de la fraicheur à votre visage. C’est la petite touche finale qui va sublimer votre make up. Vous avez certainement l’habitude d’utiliser un blush rosé, ou orangé, sur vos pommettes.

Pourtant, cet hiver, c’est une toute autre couleur que vous allez appliquer sur votre visage. Ainsi, le blush blanc est le nouveau produit chouchou des influenceuses beauté. Il faut dire que son effet sur la peau est incroyable.

Comment appliquer ce produit de maquillage sur son visage ?

Vous avez sans doute envie de tester la tendance du blush blanc vous aussi. Rassurez vous, ce n’est vraiment pas compliqué. Comme beaucoup de femmes, vous n’avez sans doute pas de blush de cette teinte dans votre salle de bain. Ce n’est pas très grave. Vous pourrez alors le remplacer par un fard à paupières blanc mat.

Pas besoin d’investir dans de nouveaux produits cosmétiques. Vous devrez appliquer votre fard au niveau de vos pommettes et en dessous de vos yeux. Le plus important est de bien estomper la matière. Le résultat obtenu doit rester naturel. Pour vous aider, vous aurez besoin d’un gros pinceau.

Qui peut adopter cette nouvelle tendance make up ?

Vous pensez peut être que la tendance du blush blanc est réservées aux peaux claires à très claires. Il se trouve que vous vous trompez. En effet, même si vous avez la peau plus foncée, vous pourrez adopter ce maquillage.

Simplement, pour éviter les démarcations, vous devrez avoir la main légère sur le produit. Vous devrez également vous appliquer pour bien estomper votre fard à paupières.

Vous obtiendrez un maquillage assez sophistiqué qui va sculpter votre visage et mettre l’accent sur vos pommettes. Votre teint sera beaucoup plus lumineux et éclatant. Une technique que vous ne tardez pas à reproduire !