Si le blush fait désormais partie des produits incontournable pour maquiller son teint, il n’est pas toujours simple de réussir à l’appliquer correctement.

Heureusement, il existe une astuce toute simple, qui fait d’ailleurs le buzz sur les réseaux sociaux, pour ne plus vous tromper.

La technique la plus efficace pour réussir à appliquer votre blush

Le blush est devenu le produit de beauté le plus prisé du moment

Ces dernières années, le maquillage du teint se concentrait essentiellement autour du contouring et du bronzer. Mais, depuis quelques temps, une nouvelle tendance commence à faire son apparition. En effet, c’est le blush qui est devenu le produit le plus en vogue du moment. Il faut dire que ce dernier, comme le rouge à lèvres de Lily Collins, est très utile pour la saison hivernale.

Il va permettre de vous donner bonne mine et d’apporter un côté plus vivant à votre teint. Seulement, comme l’eye liner, le blush est aussi un produit qui n’est pas toujours très facile à appliquer. Difficile de trouver la zone idéale du visage où déposer ce dernier, en particulier si vous n’êtes pas une experte du make up.

La méthode pour bien appliquer ce produit de maquillage

Si vous avez un petit peu de mal à appliquer votre blush, cette astuce devrait beaucoup vous plaire. Il s’agit d’une méthode très simple qui va vous permettre de déposer le produit en quelques secondes seulement. Pour ce faire, il vous suffira de former un L, en utilisant votre pouce et votre index.

Vous n’aurez qu’à placer votre pouce au niveau du coin de votre nez. L’angle formé par vos doigts va vous indiquer la zone exacte où appliquer votre blush. Il ne vous restera plus qu’à suivre cette forme. Vous n’aurez plus aucune difficulté à mettre du blush désormais !

Bien choisir son blush en fonction de sa couleur de peau

Comme le rouge à lèvres vinyle, il existe de nombreuses teintes différentes pour le blush. Ces dernières pourront aller du rose très clair, au fuchsia en passant par le pêche et le terracotta. Le plus important est que la couleur de votre blush corresponde à celle de votre peau.

Ainsi, par exemple, les peaux claires à très claires seront davantage mises en valeur par des tonalités rosées. En revanche, si vous avez la peau matte, nous vous conseillons de vous tourner vers un blush orangé. Enfin, les peaux noires seront sublimées par les teintes assez marquées comme le prune ou le fuchsia.