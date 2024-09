Le maquillage « cat eyes » est un grand classique qui ne se démode jamais. En fait, il permet d’allonger le regard et de lui donner une touche de glamour et de mystère. De plus, cet été, il est plus tendance que jamais !

Si vous souhaitez réaliser un maquillage « cat eyes » parfait, voici cinq astuces qui vous seront bien utiles.

Choisir les bons produits pour son maquillage « cat eyes »

Pour réussir un maquillage « cat eyes », il est important de choisir les bons produits. Ainsi, optez pour un eye-liner noir ou marron foncé, de bonne qualité et facile à appliquer. Vous pouvez également utiliser un crayon khôl pour tracer le contour de vos yeux. Pour le fard à paupières, choisissez des tons neutres ou des couleurs chaudes, comme le brun, le beige ou le doré.

Eye-liner :

Couleur : des couleurs classiques comme le noir pour un regard intense et défini. Entre autres, des couleurs comme le violet et le vert pour un look plus flashy.

Simple à appliquer : privilégiez un eye-liner fluide ou un crayon khôl pour une application contrôlée.

Bonne tenue : choisissez un produit waterproof pour un maquillage qui dure toute la journée.

Fard à paupières :

Tons neutres ou chauds : des couleurs comme le brun, le beige ou le doré s’harmonisent parfaitement avec le maquillage « cat eyes ».

Fard à paupières irisé : une touche de lumière dans le coin interne de l’œil pour un regard plus ouvert.

Mascara :

Volume et définition : un mascara volumisant et définissant pour intensifier le regard.

Recourbe-cils : un outil indispensable pour donner à vos cils un joli courbé et agrandir le regard.

Tracer un trait fin et précis

Le trait d’eye-liner est l’élément clé du maquillage « cat eyes ». De fait, il doit être fin et précis, en suivant la courbe naturelle de votre œil. Commencez par tracer un trait fin en partant du coin interne de l’œil et en remontant vers le coin externe. Ensuite, épaississez légèrement le trait en remontant vers le haut, pour créer une virgule élégante. Surtout, n’hésitez pas à utiliser un petit pinceau fin pour plus de précision.

Allonger le regard avec le maquillage « cat eyes »

Le but du maquillage « cat eyes » est d’allonger le regard. Pour ce faire, vous pouvez tracer le trait d’eye-liner légèrement au-delà du coin externe de l’œil. Vous pouvez également utiliser un crayon khôl pour flouter légèrement le trait et créer un effet smoky eye.

Appliquer du fard à paupières

Une fois que vous avez tracé le trait d’eye-liner, vous pouvez appliquer du fard à paupières. En fait, vous devez opter pour des tons neutres ou des couleurs chaudes, comme le brun, le beige ou le doré. Maintenant, appliquez le fard à paupières sur l’ensemble de la paupière mobile et estompez-le légèrement vers le haut. Vous pouvez aussi ajouter une touche de lumière en appliquant un fard à paupières irisé dans le coin interne de l’œil.

Appliquer du mascara sur le maquillage « cat eyes »

Le mascara est indispensable pour intensifier le regard et compléter le maquillage. De ce fait, appliquez du mascara sur vos cils supérieurs et inférieurs en effectuant des mouvements en zigzag. Vous pouvez de plus utiliser un recourbe-cils pour donner à vos cils un joli courbé.

Conseils supplémentaires

Si vous avez des difficultés à tracer un trait d’eye-liner fin et précis, vous pouvez utiliser un pochoir. Pour un maquillage plus intense, vous pouvez ajouter un trait d’eye-liner au ras des cils inférieurs. Cependant, n’oubliez pas de bien démaquiller vos yeux avant de vous coucher.

Bref, L’été est la saison idéale pour oser un maquillage « cat eyes » affirmé et glamour. En suivant ces conseils et en vous exerçant régulièrement, vous deviendrez une experte du maquillage « cat eyes ». Alors n’hésitez pas à expérimenter différentes techniques et à utiliser des couleurs variées pour créer des maquillages uniques.