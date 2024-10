Avoir un beau maquillage des yeux peut vraiment faire toute la différence dans votre look. Cependant, rien n’est plus frustrant que de passer du temps à appliquer parfaitement un eye-liner pour qu’il s’estompe en quelques heures.

Heureusement, il existe des techniques simples pour garder un regard impeccable tout au long de la journée. Ainsi, découvrez ces techniques d’application pour que votre eye-liner tienne plus longtemps.

Utiliser une base pour les yeux afin que votre eye-liner tienne tout au long de la journée

Avant d’appliquer votre liner pour les yeux, utilisez une base pour préparer votre peau. En fait, cette base aide à lisser la surface de la peau, à absorber l’excès de sébum et à créer une base adhésive pour que votre eye-liner tienne plus longtemps. Ainsi, appliquez une petite quantité de base sur vos paupières et estompez-la avec vos doigts jusqu’à ce qu’elle soit absorbée.

Ensuite, attendez un petit instant pour que la base sèche avant d’appliquer votre maquillage des yeux. Cette étape cruciale assure une tenue optimale de votre liner tout au long de la journée. Aussi, veillez à choisir une base adaptée à votre type de peau pour des résultats optimaux.

En plus, l’utilisation d’une base permet aussi d’intensifier la couleur et d’empêcher le produit de migrer. De même, voici différents looks à réaliser avec l’eye-liner.

Utiliser un crayon waterproof : pour que l’eye-liner tienne longtemps

Les eyeliners waterproof sont formulés pour résister à l’eau et à l’humidité, ce qui les rend idéaux pour une tenue longue durée. Alors, lorsque vous choisissez un crayon waterproof, optez pour une formule crémeuse ou en gel, car elles durent plus longtemps que les liquides. Puis, appliquez votre liner hydrofuge avec un pinceau fin et précis pour un résultat net et durable.

Grâce à leur formulation spécifique, ces crayons offrent une résistance accrue à l’eau, à la transpiration et aux frottements. Ce qui assure ainsi un maquillage impeccable tout au long de la journée. Aussi, n’hésitez pas à superposer les couches pour intensifier le trait et à jouer avec les effets de finition, selon vos préférences.

Avec ce produit, vous allez faire en sorte que votre eye-liner tienne toute la journée. Veillez cependant à utiliser un démaquillant adapté pour enlever complètement le produit en fin de journée.

Poudrer votre eye-liner pour qu’il tienne plus longtemps

Une fois le liner appliqué, utilisez une petite quantité de poudre transparente pour fixer le produit en place. Ainsi, prenez un pinceau fin et tapotez-le légèrement dans la poudre transparente. Puis, tapotez doucement le pinceau sur votre maquillage. En fait, la poudre aidera à absorber l’excès de sébum et à faire en sorte que l’eye-liner tienne en place, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Cette étape est souvent négligée, mais elle est essentielle pour sceller le maquillage et éviter ne s’estompe au fil des heures. Aussi, choisissez une poudre fine et transparente pour ne pas altérer la couleur de votre crayon. En effet, cette technique est particulièrement utile pour les journées chaudes, garantissant ainsi un look impeccable jusqu’au soir. De même, cela garantit la longue tenue de l’eyeliner lorsque vous prévoyez de le porter pendant de longues heures.

Cependant, assurez-vous de ne pas trop poudrer pour éviter un aspect trop mat ou poudreux.

En utilisant ces trois techniques d’application, vous pouvez vous assurer que votre eye-liner tienne en place tout au long de la journée. De même, n’oubliez pas d’essayer différentes marques et formules pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins. Avec un peu de pratique et les bons produits, vous pouvez obtenir un maquillage des yeux magnifique qui dure toute la journée.