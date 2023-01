L’eyeliner est l’un des produits de beauté les plus populaires et polyvalents que l’on trouve dans toutes les trousses à maquillage. Il est étonnant de constater à quel point une simple ligne autour des yeux peut changer complètement votre apparence.

Toutefois, les meilleurs styles d’eye-liner demandent un peu de temps, d’efforts et de compétences pour être réalisés. Pour faire de vos yeux le centre d’attention lors d’une fête, voici 4 looks à réaliser avec l’eyeliner.

Eyeliner à ailes élégantes

Chaque forme d’œil nécessite un style d’eyeliner spécifique pour la mettre en valeur. L’eyeliner ailé est l’un des styles d’application d’eyeliner les plus courants. L’avantage de l’eyeliner ailé est qu’il convient aussi bien aux looks de jour que de nuit.

Commencez à appliquer l’eyeliner ailé au coin interne de l’œil et tracez la ligne des cils supérieurs avec le plus grand soin. Prolongez l’eyeliner un peu au-delà du coin externe de l’œil et terminez proprement, sans bavure.

Vous pouvez soit laisser votre ligne de cils inférieure nue, soit utiliser un crayon nude pour faire ressortir vos yeux. Cependant, si vous avez des rides sous les yeux, elles peuvent influer sur l’éclat ou le regard que vous recherchez. Mais pas de panique ! Il existe plusieurs astuces qui permettent de se débarrasser des rides sous les yeux. Il suffit de bien les appliquer.

Œil de chat classique

Des différents looks à réaliser avec l’eyeliner, celui-ci aura fière allure sur les petits yeux et les yeux allongés. Pour l’exécuter à la perfection, utilisez un eyeliner liquide ou en gel. Commencez par tracer un trait fin à partir de votre œil interne.

Ensuite, épaississez-le au fur et à mesure que vous progressez. À partir du coin externe de votre œil, étendez la ligne vers le haut et vers l’extérieur. Tracez ensuite le contour de votre cil inférieur. Vous pouvez terminer le look en ajoutant un peu de mascara pour un résultat spectaculaire.

Eye-liner à double ailes

Il n’y a rien de mieux qu’une double dose d’eye-liner pour ajouter un peu plus de drame à vos yeux. Avez-vous maîtrisé le trait d’eye-liner à aile unique ? À présent, tracez la ligne de vos cils inférieurs de manière à ce qu’elle soit aussi proche que possible des cils. Et prolongez ce trait en aile également.

Appliquez un fard à paupières blanc ou un crayon pour les yeux entre les ailes pour les définir clairement. Ce style d’eyeliner vous donnera un air glamour lors de votre prochaine soirée !

Eyeliner look vintage

Si vous souhaitez créer un look vintage, une tache vintage est le moyen idéal pour porter votre eye-liner. Dessinez un contour fin sur les lignes des cils supérieurs et inférieurs avec un eye-liner noir. Par la suite, il faudra mouiller un pinceau à paupières.

Trempez-le dans une ombre à paupières noire et utilisez-le pour créer un look de bavure vintage pour vos yeux. Votre regard aura un impact bien plus important si vous avez des cils un peu plus longs. Alors si vos cils sont courts, il existe quelques techniques de pousse qui vous aideront.

Liner arabe

Ce style s’inscrit parfaitement dans cette sélection de looks à réaliser avec l’eyeliner. En effet, il serait parfait pour les yeux de taille moyenne et ceux avec des paupières doubles. Pour le réaliser, commencez par dessiner vos contours.

C’est un peu similaire à l’eyeliner chat. Mais la seule différence ici est que dans le look eyeliner chat, l’aile est inclinée à l’extrémité des sourcils. Alors que dans ce look vous gardez l’aile droite, pointée vers le lobe de l’oreille.

Après avoir dessiné les contours, passez par la paupière supérieure puis par la paupière inférieure. Allez du coin intérieur au coin extérieur de l’œil, en dessinant aussi près que possible de la paupière. Enfin prenez le trait et fusionnez-le avec l’aile pour compléter ce look.