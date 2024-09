L’été approche à grands pas, et avec lui, les défis que pose la chaleur pour maintenir votre maquillage intact. En effet, avec la chaleur, il peut être difficile d’avoir un maquillage impeccable, et surtout d’avoir des sourcils bien posés.

Ces derniers sont souvent la touche finale qui structure le regard et met en valeur le visage.

Voici quelques astuces pour avoir des sourcils impeccables, même pendant cette saison estivale.

La préparation de la peau contribue à des sourcils impeccables

Avant de commencer à maquiller vos sourcils, assurez-vous que votre peau soit bien préparée. De ce fait, utilisez un nettoyant doux pour éliminer l’excès de sébum et de transpiration. Puis, appliquez une crème hydratante légère pour maintenir l’hydratation de la peau sans ajouter de gras.

En fait, une peau bien hydratée permet au maquillage des sourcils de mieux adhérer et de durer plus longtemps.

Le choix du bon produit

Choisissez un produit pour les sourcils qui résiste à l’eau et à la transpiration, comme un gel ou un crayon waterproof. En effet, ces maquillages ont une tenue plus longue et évitent les bavures en cas de chaleur. Ainsi, optez pour un produit de couleur similaire à celle de vos sourcils pour un résultat naturel.

De même, évitez les produits trop gras qui risquent de couler sous l’effet de la chaleur. Enfin, privilégiez des produits avec une texture légère et facile à estomper pour des sourcils impeccables avec un rendu.

Le tracé des sourcils impeccables

Utilisez une brosse spéciale pour discipliner vos sourcils dans le sens de leur pousse naturel. Ensuite, utilisez un crayon ou un gel pour combler les zones clairsemées en suivant leur forme naturelle. De même, évitez les lignes trop dures et privilégiez un tracé naturel pour un effet plus léger.

Aussi, pour un maquillage des yeux de rêve, optez pour cette méthode pour appliquer votre mascara.

La fixation

Pour tenir plus longtemps, fixez vos sourcils avec un gel fixateur transparent ou teinté. Cela permettra de les maintenir en place toute la journée, même par temps chaud. Ainsi, appliquez le gel en suivant l’arc sourcilier avec des sourcils impeccables avec un résultat uniforme. De même, évitez d’en mettre trop pour ne pas alourdir le maquillage et optez pour un fixateur léger et non-collant.

L’entretien régulier

Pour des sourcils impeccables, même en été, n’oubliez pas de les entretenir régulièrement. Ainsi, épilation, taille et brossage sont des gestes simples, mais essentiels pour conserver une belle ligne de sourcils. De même, utilisez une pince à épiler de qualité pour une épilation précise et nette.

Puis, taillez-les régulièrement pour éviter qu’ils ne deviennent trop longs et désordonnés.

La retouche en cours de journée

En cas de besoin, n’hésitez pas à faire une retouche légère en cours de journée pour garder des sourcils impeccables. Ainsi, utilisez un crayon ou une poudre pour redessiner légèrement ces derniers sans surcharger le maquillage. De même, optez pour des retouches discrètes en comblant les zones clairsemées ou en redéfinissant légèrement la forme.

Aussi, évitez les retouches excessives qui pourraient alourdir le maquillage et privilégiez des gestes précis et légers.

L’hydratation est l’allié des sourcils impeccables

N’oubliez pas d’hydrater vos sourcils pour éviter qu’ils ne deviennent secs et cassants, surtout en été. De ce fait, utilisez un sérum hydratant spécialement conçu pour les sourcils pour les garder en bonne santé et favoriser leur repousse.

Aussi, en cas de sécheresse excessive, optez pour un masque hydratant pour nourrir en profondeur vos sourcils et les revitaliser.

En suivant ces astuces simples, vous pourrez maintenir des sourcils impeccables tout au long de la journée. Effectivement, cette méthode est efficace pour un maquillage de l’arc sourcilier intact même par temps chaud. Toutefois, n’oubliez pas que la clé d’un maquillage réussi réside dans le choix des bons produits et l’entretien régulier. Alors, préparez-vous à affronter l’été en toute beauté.