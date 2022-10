Depuis quelques années, les lèvres pulpeuses s’affichent comme une véritable tendance. Bien plus qu’un effet de mode, des lèvres trop fines ou une perte de volume due à l’âge peuvent représenter de réels complexes pour de nombreuses femmes.

Heureusement, une solution existe pour obtenir ou retrouver un sourire galbé : l’acide hyaluronique. Sous la forme d’injections réalisées par un professionnel, cette molécule permet de remodeler le sourire et d’arborer des lèvres repulpées et rebondies.

L’acide hyaluronique : qu’est-ce que c’est ?

Naturellement présent dans le corps, l’acide hyaluronique s’affiche aujourd’hui comme la molécule complice de la beauté des femmes. Son atout principal ? Une puissante capacité d’hydratation, qui lui permet d’agir sur la fermeté et l’élasticité de la peau, mais également sur les volumes du visage.

Largement utilisée par les professionnels de la médecine esthétique, cette molécule versatile répond à de nombreux besoins. Elle permet de compenser la perte naturelle de tonicité de l’épiderme, et de redonner du galbe.

Son usage est maitrisé, contrôlé, et permet d’obtenir des résultats particulièrement réussis, à la fois visibles et naturels. Sur les lèvres, son action est très efficace, et donne au sourire une nouvelle jeunesse. En injection, l’acide hyaluronique repulpe joliment, pour une bouche irrésistible.

De nombreux spécialistes proposent ce type de prestation, notamment CSHP (Voir leur offre).

Comme se déroulent les injections ?

Avant de procéder aux injections, il est nécessaire de rencontrer le professionnel de médecine esthétique afin de définir les envies et les besoins. Ainsi, la pertinence de l’utilisation de l’acide hyaluronique sera validée et toutes contre-indications écartées.

Le jour du rendez-vous, le professionnel désinfecte les lèvres. Une crème anesthésiante peut être appliquée avant la séance, pour vous assurer de ne pas ressentir de douleurs. Ainsi, l’injection se réalise avec le maximum de confort.

Le médecin esthétique procède par injection de très petites quantités d’acide à la fois, pour contrôler avec précision le résultat. Une quinzaine de minutes suffisent généralement pour une séance d’injection.

5 conseils avant de faire des injections pour augmenter le volume de ses lèvres

– Adressez-vous à un professionnel reconnu

Les injections d’acide hyaluroniques ne sont pas à prendre à la légère. Il s’agit d’une intervention certes facile et rapide, mais qui nécessite un véritable savoir-faire, ainsi que des conditions d’hygiènes irréprochables. Pour cela, aucun doute : dirigez-vous vers un professionnel diplômé et reconnu. C’est la garantie de l’utilisation de produits certifiés et contrôlés, de même qu’un résultat à la haute de vos espérances.

– Commencez par le résultat le plus discret

Les injections d’acide hyaluroniques sont rapides à réaliser, mais leur résultat est durable : entre 10 et 12 mois. Aussi, il est important d’opter pour une modification raisonnable et progressive, qui vous assure un effet harmonieux. Pour éviter toute modification trop importante ou peu naturelle, commencez par les plus petites doses, en accord avec votre praticien.

– Préparez votre rendez-vous

Avant toute injection d’acide hyaluronique, il est important de respecter quelques règles simples pour apporter un confort optimal et un bon résultat. Il est ainsi fortement recommandé de ne pas prendre d’aspirine et d’anti-inflammatoires une semaine avant le rendez-vous. Leur effet anti-coagulant est contre-indiqué et pourrait favoriser des saignements.

– Respectez les consignes post-injections

Une fois les injections réalisées, suivez bien les consignes de votre professionnel de santé. Parmi elles : ne pas pratiquer de sport pendant les 48 h suivants l’intervention.

Suite aux injections d’acide hyaluroniques, un œdème, c’est-à-dire un gonflement, est normal. Des rougeurs locales sont également possibles. Ces légers effets secondaires disparaissent progressivement pour laisser apparaitre le résultat final.

– Fuyez les offres trop alléchantes

Le travail d’un professionnel de la médecine esthétique à un coût. Il se justifie par des années d’expérience, une formation reconnue et officielle, ainsi qu’une pratique parfaitement réglementée. Les produits utilisés sont par ailleurs soumis à des normes strictes, à la qualité validée et rigoureusement contrôlée. Pour répondre à une demande croissante, des injections réalisées à bas coût sont proposées par des personnes peu scrupuleuses. Le recours à ces offres à prix cassé présente de nombreux dangers.