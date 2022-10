Les lèvres, organes des émotions, sont un symbole de féminité et de séduction par excellence. Au fil des années, leur aspect naturel tant à s’affaisser et cela peut nuire à l’harmonie du visage.

La zone de la bouche, particulièrement sollicitée, subit les effets du vieillissement et du relâchement cutané. Des ridules peuvent apparaître, accentuées par le tabagisme ou l’exposition intensive et non protégée au soleil.

Les lèvres perdent de leur galbe, de leur élasticité et de leur charme naturel. Certaines femmes cherchent à ralentir cet aspect et à redonner l’éclat de leurs lèvres d’antan.

Il existe aujourd’hui une méthode efficace et naturelle qui consiste à l’injection d’acide hyaluronique dans la zone concernée. Elles s’adressent aux femmes souhaitant ralentir les effets du temps, mais aussi à celles souhaitant rendre un aspect plus dessiné à leurs lèvres en augmentant leur volume.

Qu’est-ce que l’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans le corps humain, sécrété par les cellules de la peau. Ses principales fonctions sont de maintenir l’hydratation des tissus cutanés pour leur assurer souplesse et élasticité.

Avec le temps, la quantité d’acide hyaluronique présente dans le corps s’atténue et ses fonctions demeurent atteintes. Ces effets se ressentent sur l’aspect esthétique du visage, notamment sur l’apparition de ridules et la perte des volumes de la peau.

Les lèvres, fragiles et délicates, ne sont pas épargnées par ce manque d’hydratation interne. Elles perdent leur galbe et donnent un aspect vieillissant au visage.

Les injections d’acide hyaluronique permettent de retrouver le tonus perdu au fil des ans. Sans chirurgie esthétique et de façon réversible, elles sont l’alternative parfaite pour les patients souhaitant donner un coup d’éclat à leur visage.

Chaque praticien possède sa propre méthodologie et aucune séance ne sera identique à une autre. Cependant, nous pouvons noter une trame similaire pour chacune d’entre-elle.

Cliquez ici pour avoir d’avantages d’informations sur les injections.

Un premier rendez-vous d’informations se déroule au cabinet du médecin choisi. Il permet de répondre à toutes les interrogations et inquiétudes du patient, d’instaurer un climat de confiance, d’imposer un délai de réflexion et d’établir un devis.

À la seconde consultation, la séance se déroule au cabinet du praticien. Pour les lèvres, une crème anesthésiante est préconisée une heure avant le début du soin afin de désensibiliser cette zone.

Le soin se déroule en position demi-assise et dure entre 10 et 15 minutes. Grâce à l’emploi des aiguilles creuses à bout rond appelées « micro-canules », le risque d’ecchymoses et d’hématomes est très limité.

Après la séance, une sensibilité peut apparaître dans la zone traitée. Les résultats sont immédiats et se prolongent durant 6 à 12 mois. À l’issue de ce terme et pour maintenir un aspect harmonieux, un nouveau traitement de la zone sera alors nécessaire.

Nos conseils avant de faire des injections pour augmenter le volume de ses lèvres

Il convient de bien se renseigner sur la pratique des injections d’acide hyaluronique. C’est une étape primordiale qu’il ne faut pas négliger.

Ne pas hésiter à consulter plusieurs praticiens pour obtenir des informations, des conseils et des devis. Être en toute confiance est essentiel pour le bon déroulement du soin.

Le patient doit se renseigner sur les injectables connus et réputés sur le marché afin d’exiger à son praticien une marque d’acide hyaluronique ayant fait ses preuves.

Par anticipation de la douleur, le patient peut être tenté par une prise d’anti-inflammatoires dans les 24 heures précédent l’intervention. Cela est à proscrire de façon stricte pour éviter toute complication indésirable.

24 heures avant le rendez-vous, le patient doit s’assurer d’une bonne hygiène de vie pour le bon dérouler du soin. Une alimentation saine doit être suivie assidûment et sans excès. L’exposition au soleil et la consommation d’alcool sont à proscrire.