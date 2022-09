La belle Iris Mittenaere arbore toujours une peau incroyable, la jeune femme a d’ailleurs décidé de dévoiler l’un de ses secrets de beauté.

Un geste très facile à réaliser qui vous permettra de lutter, vous aussi, contre les signes de l’âge !

Iris Mittenaere dévoile son secret de beauté anti âge

L’importance de mettre en place une routine beauté anti âge

Vous le savez certainement déjà mais, à partir d’un certain âge, il est important de mettre en place une routine beauté bien spécifique. Si vous voulez que vos efforts soient efficaces, il est important d’agir en amont.

Ainsi, vous devrez agir en prévention, avant que les premières rides ne commencent à apparaître. Nous vous conseillons de commencer à utiliser des soins anti âge à partir d’environ 25 ans. Bien entendu, vous n’allez pas tout de suite appliquer des actifs trop intenses sur votre peau.

Il est important d’adapter vos produits en fonction de votre âge mais aussi de votre type de peau, qu’elle soit grasse ou sèche. Le plus important, et cela peu importe l’âge que vous avez, est de surtout bien hydrater votre visage le matin et le soir.

Le secret d’Iris Mittenaere pour prendre soin de sa peau

Vous connaissez certainement la jolie Iris Mittenaere. Cette ancienne miss France et miss Univers arbore toujours un teint magnifique et une peau sans défaut. Il se trouve que, récemment, la jeune femme a décidé de dévoiler l’un de ses secrets de beauté.

Il s’agit pourtant d’un geste très simple qui l’aide à conserver une peau lisse et souple. Ainsi, la jeune femme est une adepte du massage du visage.

A chaque fois qu’elle applique sa crème hydratante, elle en profite pour réaliser un petit massage de sa peau. De quoi favoriser la circulation et le renouvellement cellulaire. Un geste anti âge à copier sans attendre.

Adopter ce geste beauté à la maison

Il se trouve que, vous aussi, vous pouvez reproduire le geste beauté de la reine de beauté. Pour vous aider, si vous n’avez pas l’habitude, vous pouvez utiliser un roll on en pierre naturelle ou encore un gua sha.

Ces petits accessoires vont vous aider à masser votre visage. C’est un geste que vous pourrez réaliser tous les soirs avant d’aller vous coucher.

Il vous faudra insister au niveau de votre mâchoire et de votre menton pour lutter contre le relâchement cutané. Cette habitude vous aidera également à diminuer vos cernes et vos poches. Alors, à vous de jouer !