Découvrez comment porter une robe en hiver. L’hiver est une saison où les tenues plus couvrantes sont de mise. Mais ce n’est pas pour autant que les robes doivent être délaissées ! En effet, ce type de vêtement peut être une option stylée et confortable pour les journées froides.

Cependant, trouver le bon équilibre entre élégance et chaleur peut se révéler délicat lorsqu’il s’agit de porter une robe en hiver.

Découvrez à présent nos astuces pour bien porter des robes en hiver.

Enfilez une veste ou un pull sur votre robe

Porter une veste ou un pull par-dessus votre robe peut être un excellent moyen d’ajouter une couche supplémentaire. En fait, cette astuce de superposition vous permet de porter une robe en hiver même quand les températures sont très basses.

Vous pouvez par exemple opter pour une veste en cuir grande taille (oversize), qui sera parfaite pour créer une silhouette décontractée et confortable. De plus, ces vestes Zara ou des pulls bien ajustés mettront en valeur votre morphologie tout en vous protégeant du froid.

Cependant, en choisissant une veste, assurez-vous de sa qualité et de sa confortabilité, quel que soit son style. Optez par ailleurs pour des matières douces et respirantes, qui vous permettront de rester au chaud sans transpirer. Pensez aussi à accessoiriser votre tenue et jouer avec les couleurs et les motifs pour ajouter une touche personnelle à votre look.

Choisissez les bonnes chaussures

Pour bien porter une robe en hiver, il importe d’associer avec une paire de chaussures adaptée. L’ essentiel est de vous protéger du froid et de maintenir votre style. Il peut être moins tentant de mettre de côté vos baskets ou vos mocassins et de vous tourner vers des bottes fermées.

Cependant, il est possible de trouver des chaussures chaudes et élégantes pouvant se porter avec une robe en hiver. Les bottes hautes à talons ou plates sont des alternatives intéressantes pour maintenir le style en hiver. Ces chaussures peuvent être portées avec une robe unie ou une robe à fleurs.

Par ailleurs, privilégiez également des chaussures qui sont dotées de semelles épaisses et antidérapantes. Celles-ci vous éviteront de glisser sur les trottoirs recouverts de glace en maintenant votre équilibre à la marche.

Mettez un legging doublé en polaire sous vos robes

Les leggings en polaire sont une option confortable et chaude pour les journées à températures glaciales. Ces pantalons moulants sont généralement fabriqués à partir de matières douces et confortables, comme le coton, le polyester ou le nylon. Certains modèles sont doublés d’une couche de polaire pour ajouter de la chaleur.

En outre, les leggings doublés en polaire sont souvent élastiques et épousent bien la forme de votre corps. Ce qui les rend particulièrement confortables. Pour enfiler ces pièces de mode, il suffit de les porter de préférence sous des robes courtes. Optez pour une robe ajustée en laine ou en tricot qui viendra mettre en valeur votre silhouette.

Il y a plusieurs façons de porter une robe en hiver sans renoncer au confort. Il vous suffit de trouver la robe idéale pour vous sentir à l’aise tout en arborant un style original et tendance.

Une robe en soie à décolleté bustier sera une option élégante avec plus de féminité pour toutes les occasions. N’oubliez pas de compléter avec une longue veste pour combattre le froid.