Recherchez-vous une idée originale pour sublimer votre corps et parfaire votre look ? Si oui, pourquoi ne pas vous procurer quelques bottines ? Belles, les bottines représentent en effet l’accessoire indispensable pour flatter sa silhouette, allonger ses jambes et rehausser son style.

Chics, elles se déclinent en différents modèles, les uns plus esthétiques que les autres. Pour profiter de leur charme et de leur singularité, voici 3 critères à suivre pour les choisir convenablement. Satisfaction garantie.

Examiner la matière de conception

Les bottines, on vient de le dire, représentent le « must have » de la garde-robe féminine. Véritables stars de l’hiver, elles se révèlent aussi incontournables durant l’automne. Pour profiter au mieux de leur charme, il est donc essentiel de bien les choisir. Pour y arriver, notre conseil, c’est d’analyser en premier leurs matières de fabrication.

La vérité, c’est qu’ils impactent considérablement leur qualité et leur durée de vie. Pour bien profiter de votre investissement, misez donc sur les modèles conçus avec des matières de qualité. Ainsi, vous vous assurerez d’investir sur des pièces durables. Mais avant d’opérer votre choix, retenez que la plupart des bottines disponibles sur le marché sont soit en cuir ou en velours.

Parfois, on les retrouve dans une combinaison des deux matières. Pour vous assurer d’opérer un excellent choix, optez pour les modèles en cuir. Généralement nobles, ils constituent un véritable gage de classe et de qualité. De plus, ils ne nécessitent que très peu d’entretien, ce qui fait d’eux une véritable alternative aux modèles en velours. Et, ce n’est pas tout.

Durables et esthétiques, ils se veulent aussi résistants aux changements de température. Que vous soyez donc une adepte des bottines pour femme plates ou à talons, vous trouverez le modèle qu’il vous faut pour satisfaire vos envies.

Retenez toutefois que pour être efficace, votre choix ne doit pas uniquement tenir compte de ce critère. En dehors de la matière de fabrication, vous devez aussi miser sur le design et la texture.

Tenir compte de sa morphologie

Comme mentionné plus haut, la matière n’est pas le seul critère à prendre en compte lors du choix de votre bottine. Pour allier confort, style et élégance, il vous faut aussi miser sur votre morphologie. En d’autres termes, vous devez opérer votre choix en tenant notamment compte de votre silhouette.

La vérité, c’est que les bottines influencent considérablement notre carrure en raison de leurs caractéristiques. Pour rester soft, mais classe, il est donc essentiel de les choisir convenablement de sorte à créer une belle harmonie avec l’ensemble de notre corps.

Si vous êtes une beauté ronde par exemple, il vous serait désavantageux d’opter pour les modèles hauts. Généralement grands, ils contribueront à vous épaissir les jambes et à tirer l’attention sur cette partie de votre corps. Pour mettre en valeur votre silhouette et votre taille, l’idéal serait de privilégier les bottines basses.

Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour rééquilibrer votre silhouette et affiner votre look. Au cas où vous auriez un penchant pour les modèles tendance, vous pouvez toujours opter pour les bottines à chaussettes.

Chics, élégantes et moulantes, elles envelopperont merveilleusement les courbes de vos mollets. Inutile de préciser qu’elles ne doivent pas être non plus trop hautes si vous comptez profiter au maximum de leur charme.

Vous l’aurez compris, si les beautés rondes doivent privilégier les bottines basses, les personnes aux silhouettes étroites doivent au contraire miser sur les modèles hauts. Et, cela est d’autant plus vrai si elles disposent d’une petite taille. Pour rester chic et tendance, elles peuvent aussi porter leur choix sur les modèles à talons.

Classes, authentiques et attrayants, ils rehaussent en effet leur féminité et leur pouvoir de séduction. Pour une allure fine et élégante, elles doivent aussi tenir compte de la couleur de leurs bottines. De quoi créer une belle harmonie des couleurs, n’est-ce pas !

Notons pour finir qu’à l’instar des beautés rondes, les personnes de grande taille peuvent aussi opter pour les bottines basses. Véritables merveilles, elles contribueront en effet à mettre en valeur leurs jambes et à rehausser leur style.

Prendre en compte son look

Le style vestimentaire, voilà l’ultime critère à suivre dans le choix de votre bottine. Que vaut en effet la bottine la plus attrayante si elle ne s’accorde pas avec vos goûts et styles ? Pour parfaire votre look, il vous faut impérativement tenir compte de vos préférences. Mais, pas seulement. Pour être efficace, votre choix doit également se baser sur les couleurs prédominantes de votre garde-robe. Ainsi, il vous sera aisé d’harmoniser vos tenues avec vos chaussures.