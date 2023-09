Les personnes en surpoids utilisent plusieurs techniques pour maigrir et retrouver une bonne qualité de vie. Ces techniques peuvent englober des régimes et de l’activité physique. Toutefois, il peut arriver que les régimes ne soient pas efficaces et ne suffisent pas. Dans ces cas-là, le recours au bypass gastrique est la meilleure solution.

Avant d’opter pour cette technique, il est important de préalablement se renseigner. Dans la suite de cette section, découvrez tout l’essentiel sur le bypass gastrique !

Qu’est-ce qu’un bypass gastrique ?

Le bypass gastrique est une opération chirurgicale qui est réalisée sous anesthésie générale et qui vise à modifier l’anatomie de l’estomac par une réduction. Cette opération permet également de modifier le circuit alimentaire et facilite ainsi le traitement de plusieurs cas d’obésité. Durant l’opération du Gastric Bypass, la poche gastrique ou partie haute de l’estomac voit sa contenance réduite entre 10 et 15 ml.

Ensuite, la poche gastrique est déconnectée de la partie basse de l’estomac, ce qui entraîne une diminution de la quantité d’absorption des aliments. Au cours de cette opération chirurgicale, l’estomac est court-circuité et l’intestin grêle est directement relié à la poche gastrique. En fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour un bypass classique ou pour un mini bypass.

Quels en sont les avantages ?

Les avantages du bypass gastrique sont diversifiés et s’étendent sur plusieurs plans. Tout d’abord, le bypass permet de réduire les risques liés au surpoids. En effet, le surpoids peut entraîner de nombreux problèmes de santé comme des problèmes physiques, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles du sommeil et l’hypertension artérielle.

Grâce au bypass gastrique, vous pourrez réduire la quantité d’aliments absorbée, éviter le surpoids et limiter l’apparition de diverses maladies. Le second avantage du bypass gastrique est lié à l’amélioration de la qualité de vie. Après une opération de bypass gastrique, vous pourrez profiter d’une meilleure qualité de vie.

Cela vous permettra également d’avoir plus confiance en vous. D’autre part, notez que le bypass gastrique permet de réduire le poids sans avoir à faire une flopée de régimes. À la suite de cette opération chirurgicale, vous perdrez du poids et notamment de la graisse contenue dans votre corps.

Pour finir, le bypass gastrique est une opération qui permet de bénéficier d’une convalescence rapide. En adoptant le bon suivi, vous pourrez rapidement être sur pieds après un bypass gastrique.

Qui peut avoir recours au bypass gastrique ?

Le bypass gastrique est une opération chirurgicale qui est adaptée à une catégorie de personnes. De manière générale, le bypass gastrique s’adresse aux personnes en surpoids, qui ont un diabète ou un taux élevé de cholestérol. Cette opération chirurgicale est aussi indiquée pour les personnes qui n’arrivent pas à perdre du poids après plusieurs régimes amaigrissants.

En outre, les personnes ayant une addiction à certains aliments comme les pâtes et les sucreries peuvent recourir au bypass gastrique. Par ailleurs, en dehors de tout cela, sachez que pour être éligible à un bypass gastrique, il faut être en bonne forme.