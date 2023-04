Si vous avez envie de vous offrir une nouvelle veste pour le printemps, vous pourrez compter sur ce blazer Naf Naf. Il s’agit de la pièce tendance qu’il manquait à votre dressing cette saison.

D’ailleurs, n’attendez pas trop longtemps pour vous décider, il est possible que ce dernier soit bientôt victime de son succès. Commandez le avant qu’il ne soit en rupture de stock pour de bon.

Ce blazer Naf Naf super tendance sera très bientôt en rupture de stock

Le blazer est la veste dont vous ne pourrez pas vous passer cette saison printemps été

Les températures se réchauffent jour après jour si bien que votre manteau va très vite devenir difficile à supporter. C’est peut être le moment de faire le point sur les vestes de mi saison qu’il vous reste dans votre dressing.

Pour être stylée cette saison, il y a plusieurs modèles dont vous ne pourrez pas vous passer. Ainsi, pour commencer, il faudra avoir au moins une veste en jean dans votre dressing.

Cette dernière est la pièce partout que vous pourrez porter avec n’importe quelle tenue. Pour apporter un peu plus d’élégance à votre tenue, vous aurez également besoin d’un trench coat.

Mais, s’il y a bien une veste qui est nécessaire pour la saison à venir, c’est le blazer. Attention tout de même à choisir le bon modèle. Vous devrez privilégier les blazers amples et oversize qui vont apporter beaucoup de style à votre tenue.

Gros coup de coeur en prévision pour ce blazer Naf Naf super stylé

Il est possible que vous ne soyez pas encore parvenue à trouver le blazer que vous avez envie de porter au printemps. Mais, cela va bientôt changer. En effet, vous allez avoir un gros coup de coeur pour ce blazer Naf Naf. Il s’agit donc d’un blazer assez ample qui possède la coupe tendance de la saison.

Ce n’est pas une veste étriquée qui vous donnera un look coincé et dans laquelle vous allez vous sentir étriquée. C’est même tout le contraire. Ce blazer affiche également un coloris avec lequel vous n’allez pas passer inaperçue.

Le bleu électrique est une couleur très stylée qui donnera un côté extravagant à votre look. Ne vous en faites pas, cette nuance reste tout de même très élégante. Avec ses boutons en écaille, ce blazer apportera également une petite touche de vintage à votre style vestimentaire. Le rétro sera l’une des grandes tendances de la saison printemps été.

Vous devez désormais vous interroger à propos du prix de ce blazer. Vous pouvez être rassuré. En effet, il se trouve que cette veste est disponible à un tarif très avantageux. Vous n’avez donc pas à vous en faire pour votre budget.

Un petit peu d’inspiration pour sublimer votre nouveau blazer coloré

Maintenant que vous avez trouvé le blazer idéal, il vous reste encore à réussir à l’accessoiriser. Ce blazer Naf Naf sera assez facile à porter. En effet, même si le bleu électrique est une couleur vive, elle s’accordera plutôt bien avec les tenues de votre garde robe. Si vous n’avez pas envie d’en faire trop, il vous suffira de porter ce blazer avec un jean blanc et une paire de baskets. C’est une tenue assez simple mais qui sera super tendance pour les beaux jours.

Il est aussi possible de composer une tenue un petit peu plus travaillé. Dans ce cas, vous pourrez porter ce blazer bleu électrique avec une jupe longue en cuir et des chaussures à talon. C’est un blazer qui pourra aussi très bien s’accorder avec une robe longue en jean. Plus qu’à faire votre choix.