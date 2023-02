Cet hiver, vous n’avez pas beaucoup eu l’occasion de porter vos baskets préférées. Heureusement, maintenant que les températures se radoucissent, cela va changer. Vous allez tomber sous le charme de ces baskets H&M.

Ces dernières sont super tendance, que ce soit grâce à leur couleur ou à leur forme !

Ces baskets H&M seront à nos pieds dès le début du printemps prochain

Les baskets sont les chaussures à avoir pour le retour des beaux jours

Cette saison hivernale, vous n’avez pas pu quitter vos bottes Jonak une seule seconde. Il faut dire que les températures n’étaient pas vraiment idéales pour arborer votre paire de sneakers préférées. Rassurez vous, vous allez bientôt pouvoir ranger vos chaussures fourrées et ressortir vos baskets.

D’ailleurs, les baskets feront partie des indispensables si vous voulez être à la mode la saison prochaine. En plus d’être confortables, ce sont des chaussures super stylées. Vous ne risquez pas d’avoir mal aux pieds, même en les portant pendant toute une journée entière.

Vous allez faire sensation avec ces baskets H&M à vos pieds

Parmi tous les nombreux modèles de baskets qui existent, il peut parfois être difficile de réussir à faire un choix. Ne vous en faites pas, nous allons vous aider. Ainsi, si vous voulez faire sensation au printemps prochain, vous pourrez compter sur ces baskets H&M. Avec ces chaussures à vos pieds, vous serez certaine d’attirer l’attention.

Il faut dire que ces dernières affichent un coloris fuchsia très vif. De quoi apporter une petite touche de couleur à votre look. Ces baskets possèdent également une semelle épaisse qui sera la tendance des prochains mois. Elles ont donc absolument tout pour plaire !

Quelle tenue porter avec votre nouvelle paire de chaussures colorée?

Il n’est pas toujours simple de réussir à porter des chaussures fuchsia. Mais, ne vous en faites pas, ces baskets H&M ne sont pas si difficiles que cela à accessoiriser. Ainsi, pour ne pas vous tromper, vous pourrez les mettre avec une jupe en jean Stradivarius ou un pantalon Kiabi. Vous devrez éviter les teintes trop flashy si vous ne voulez pas ressembler à un clown.

Il est aussi possible de les porter avec une robe si vous voulez apporter un côté plus décontracté à votre tenue. Choisissez de préférence des teintes sobres comme le noir, le gris ou bien même le kaki et le marron. Ces baskets H&M ne laisseront personne indifférent !